07 апреля 2025

На улицах ЯНАО заметили роботов, соблюдающих ПДД. Фото

Роботы ездят по улицам Нового Уренгоя
© Служба новостей «URA.RU»
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Робот ездит по улицам Нового Уренгоя
Робот ездит по улицам Нового Уренгоя Фото:

Роботы-доставщики, соблюдая правила дорожного движения, ездят по улицам Нового Уренгоя (ЯНАО). Фото роботов подписчики прислали URA.RU.

«Роботы заполонили улицы Нового Уренгоя. Они послушно ожидают зеленого света и перемещаются по тротуарам. На кадрах их путь лежал через улицу Сибирская и Ленинградский проспект», — написали в telegram-канале «Ямал. Округ белых ночей».

В контексте участившихся жалоб на состояние дорог и тротуаров в ЯНАО, прокуратура региона поручила провести проверки по всем муниципалитетам, включая Новый Уренгой. Это было связано с необходимостью оценить качество уборки улиц от снега и наледи, что особенно актуально в условиях эксплуатации роботов-доставщиков, обеспечивающих безопасность и эффективность их работы.

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Роботы-доставщики, соблюдая правила дорожного движения, ездят по улицам Нового Уренгоя (ЯНАО). Фото роботов подписчики прислали URA.RU. «Роботы заполонили улицы Нового Уренгоя. Они послушно ожидают зеленого света и перемещаются по тротуарам. На кадрах их путь лежал через улицу Сибирская и Ленинградский проспект», — написали в telegram-канале «Ямал. Округ белых ночей». В контексте участившихся жалоб на состояние дорог и тротуаров в ЯНАО, прокуратура региона поручила провести проверки по всем муниципалитетам, включая Новый Уренгой. Это было связано с необходимостью оценить качество уборки улиц от снега и наледи, что особенно актуально в условиях эксплуатации роботов-доставщиков, обеспечивающих безопасность и эффективность их работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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