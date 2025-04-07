Роботы-доставщики, соблюдая правила дорожного движения, ездят по улицам Нового Уренгоя (ЯНАО). Фото роботов подписчики прислали URA.RU.
«Роботы заполонили улицы Нового Уренгоя. Они послушно ожидают зеленого света и перемещаются по тротуарам. На кадрах их путь лежал через улицу Сибирская и Ленинградский проспект», — написали в telegram-канале «Ямал. Округ белых ночей».
В контексте участившихся жалоб на состояние дорог и тротуаров в ЯНАО, прокуратура региона поручила провести проверки по всем муниципалитетам, включая Новый Уренгой. Это было связано с необходимостью оценить качество уборки улиц от снега и наледи, что особенно актуально в условиях эксплуатации роботов-доставщиков, обеспечивающих безопасность и эффективность их работы.
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