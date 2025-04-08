В Кремле раскрыли перспективы договора между РФ и США по наступательному вооружению

Восстановление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) возможно, только после восстановления доверия между Москвой и Вашигнтоном, а также при наличии политической воли президентов двух стран. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В настоящий момент сложно себе представить начало таких переговоров, потому что сам факт начала переговоров по вопросам стратегической безопасности контроля над вооружением подразумевает определенный уровень отношений, взаимного доверия — это то, что еще предстоит только восстановить при наличии политической воли двух президентов», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что при разговоре о контроле над вооружениями с США будет слодно абстрагироваться от ядерного потенциала других стран.
Договор СНВ-3 — это соглашение между Россией и США о сокращении арсеналов стратегических ядерных вооружений. Он предусматривает: сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц и снижение количества МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. Договор был подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Россия приостановила действие СНВ-3 28 февраля 2023 года.
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