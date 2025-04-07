07 апреля 2025

В Новом Уренгое студент устроил стрельбу в колледже «Газпрома»

© Служба новостей «URA.RU»
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Студент выстрелил по интерактивной доске
Студент выстрелил по интерактивной доске Фото:

Студент устроил стрельбу в колледже «Газпром техникум Новый Уренгой» (ЯНАО). Он выстрелил из пневматического пистолета, который его друг пронес мимо охраны, сообщила BAZA.

«По данным „Базы“ стрельба произошла в местном „Газпром техникуме“. По предварительным данным, 17-летний студент второго курса Абдурахман У. взял пневматический пистолет у своего товарища, 17-летнего Фарудуна У. и выстрелил из него по интерактивной доске», — сообщили в telegram-канале BAZA.

На месте происшествия работает полиция. В результате стрельбы никто не пострадал. 

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Студент устроил стрельбу в колледже «Газпром техникум Новый Уренгой» (ЯНАО). Он выстрелил из пневматического пистолета, который его друг пронес мимо охраны, сообщила BAZA. «По данным „Базы“ стрельба произошла в местном „Газпром техникуме“. По предварительным данным, 17-летний студент второго курса Абдурахман У. взял пневматический пистолет у своего товарища, 17-летнего Фарудуна У. и выстрелил из него по интерактивной доске», — сообщили в telegram-канале BAZA. На месте происшествия работает полиция. В результате стрельбы никто не пострадал. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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