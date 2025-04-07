В Новом Уренгое студент устроил стрельбу в колледже «Газпрома»

Студент выстрелил по интерактивной доске
Студент устроил стрельбу в колледже «Газпром техникум Новый Уренгой» (ЯНАО). Он выстрелил из пневматического пистолета, который его друг пронес мимо охраны, сообщила BAZA.
«По данным „Базы“ стрельба произошла в местном „Газпром техникуме“. По предварительным данным, 17-летний студент второго курса Абдурахман У. взял пневматический пистолет у своего товарища, 17-летнего Фарудуна У. и выстрелил из него по интерактивной доске», — сообщили в telegram-канале BAZA.
На месте происшествия работает полиция. В результате стрельбы никто не пострадал.
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