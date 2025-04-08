Актер Александр Петров впервые стал отцом

Актер Александр Петров вместе с супругой Викторией поделились радостным событием: на свет у пары появился первенец — мальчик. Роды прошли без рисков для жизни и здоровья малыша.
«Беременность супруги Петрова протекала без осложнений под внимательным контролем профессионалов», — пишет издание Super со ссылкой на собственный источник. Помимо этого сообщается, что Виктория, предположительно, пользовалась услугами доулы — это женская профессия, где специалист оказывает психологическую и информационную поддержку беременной.
О пополнении в семье Петровых общественности стало известно в конце 2024 года. Как сообщается, супруга хотела именно мальчика.
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