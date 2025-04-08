Актер Александр Петров впервые стал отцом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рождение первенца Александра и Виктории прошло без осложнений
Рождение первенца Александра и Виктории прошло без осложнений Фото:

Актер Александр Петров вместе с супругой Викторией поделились радостным событием: на свет у пары появился первенец — мальчик. Роды прошли без рисков для жизни и здоровья малыша.

«Беременность супруги Петрова протекала без осложнений под внимательным контролем профессионалов», — пишет издание Super со ссылкой на собственный источник. Помимо этого сообщается, что Виктория, предположительно, пользовалась услугами доулы — это женская профессия, где специалист оказывает психологическую и информационную поддержку беременной.

О пополнении в семье Петровых общественности стало известно в конце 2024 года. Как сообщается, супруга хотела именно мальчика.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер Александр Петров вместе с супругой Викторией поделились радостным событием: на свет у пары появился первенец — мальчик. Роды прошли без рисков для жизни и здоровья малыша. «Беременность супруги Петрова протекала без осложнений под внимательным контролем профессионалов», — пишет издание Super со ссылкой на собственный источник. Помимо этого сообщается, что Виктория, предположительно, пользовалась услугами доулы — это женская профессия, где специалист оказывает психологическую и информационную поддержку беременной. О пополнении в семье Петровых общественности стало известно в конце 2024 года. Как сообщается, супруга хотела именно мальчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...