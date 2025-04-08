В новый проект партии «Единая Россия» вошел тюменский Герой России Сайфуллин

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Тюменец Рустам Сайфуллин - единственный из региона кто попал в новую школу «Единой России»
Тюменец Рустам Сайфуллин - единственный из региона кто попал в новую школу «Единой России» Фото:

Тюменец Рустам Сайфуллин (родился в селе Вагай, Тюменская область) стал участником проекта партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщили в тюменском реготделении ЕР.

«В проекте партии „Публичная школа“ примет участие тюменец Рустам Сайфуллин, он единственный из региона кто попал в этот проект. Старт школы 8 апреля», — сообщили URA.RU в реготделении партии.

В проект подали заявки более трех тысяч человек со всей страны, из всех отобрали 50 человек. В течение четырех дней партийцы и сочувствующие будут обучаться навыкам публичных дискуссий. По итогам обучения наставники проведут соревнования среди учащихся за место в своих командах. Среди наставников заявлены депутаты Госдумы и спикеры партии: Ирина Яровая, Андрей Макаров, Петр Толстой, Андрей Исаев, Вячеслав Никонов, Евгений Попов. 

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Тюменец Рустам Сайфуллин (родился в селе Вагай, Тюменская область) стал участником проекта партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщили в тюменском реготделении ЕР. «В проекте партии „Публичная школа“ примет участие тюменец Рустам Сайфуллин, он единственный из региона кто попал в этот проект. Старт школы 8 апреля», — сообщили URA.RU в реготделении партии. В проект подали заявки более трех тысяч человек со всей страны, из всех отобрали 50 человек. В течение четырех дней партийцы и сочувствующие будут обучаться навыкам публичных дискуссий. По итогам обучения наставники проведут соревнования среди учащихся за место в своих командах. Среди наставников заявлены депутаты Госдумы и спикеры партии: Ирина Яровая, Андрей Макаров, Петр Толстой, Андрей Исаев, Вячеслав Никонов, Евгений Попов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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