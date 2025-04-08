В новый проект партии «Единая Россия» вошел тюменский Герой России Сайфуллин

Тюменец Рустам Сайфуллин (родился в селе Вагай, Тюменская область) стал участником проекта партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщили в тюменском реготделении ЕР.
«В проекте партии „Публичная школа“ примет участие тюменец Рустам Сайфуллин, он единственный из региона кто попал в этот проект. Старт школы 8 апреля», — сообщили URA.RU в реготделении партии.
В проект подали заявки более трех тысяч человек со всей страны, из всех отобрали 50 человек. В течение четырех дней партийцы и сочувствующие будут обучаться навыкам публичных дискуссий. По итогам обучения наставники проведут соревнования среди учащихся за место в своих командах. Среди наставников заявлены депутаты Госдумы и спикеры партии: Ирина Яровая, Андрей Макаров, Петр Толстой, Андрей Исаев, Вячеслав Никонов, Евгений Попов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!