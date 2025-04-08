Во время празднования Дня Великой Победы в Кургане выступят два хедлайнера. Это будут певец Виктор Сорокин и группа «Партизаны FM». Об этом сообщили в правительстве Курганской области.
«9 мая в Кургане в вечерней программе планируется выступление заслуженного артиста России Виктора Сорокина, группы „Партизаны FM“ и других исполнителей», — сообщается в telegram-канале пресс-службы правительства Курганской области. Таким образом подтвердился инсайд редакции, который был опубликован ранее.
Названия артистов были озвучены на заседании оргкомитета Курганской области, которое было посвящено подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Там же обсуждались ключевые аспекты предстоящего празднования.
Основное внимание уделено вопросам безопасности на время проведения праздничных мероприятий. Помимо силовых структур, в охране порядка планируется использовать казаков. Кроме того, волонтеры и представители общественных организаций будут привлечены для помощи в контроле за местами массового скопления людей.
Были утверждены основные места проведения мероприятий в областном центре, которые включают центральную площадь, основные парки и территорию возле культурного центра «Современник». В настоящее время происходит доработка программы праздника.
Также организуются концерты во дворах для ветеранов по всей области и будут проведены традиционные акции, такие как «Георгиевская ленточка» и другие мероприятия.
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