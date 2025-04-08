В Кургане на 9 мая выступят два хедлайнера. Инсайд URA.RU подтвердился

Виктор Сорокин и группа «Партизаны FM» выступят в Кургане на 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане огласили список артистов на 9 Мая
В Кургане огласили список артистов на 9 Мая Фото:

Во время празднования Дня Великой Победы в Кургане выступят два хедлайнера. Это будут певец Виктор Сорокин и группа «Партизаны FM». Об этом сообщили в правительстве Курганской области.

«9 мая в Кургане в вечерней программе планируется выступление заслуженного артиста России Виктора Сорокина, группы „Партизаны FM“ и других исполнителей», — сообщается в telegram-канале пресс-службы правительства Курганской области. Таким образом подтвердился инсайд редакции, который был опубликован ранее

Названия артистов были озвучены на заседании оргкомитета Курганской области, которое было посвящено подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Там же обсуждались ключевые аспекты предстоящего празднования.

Основное внимание уделено вопросам безопасности на время проведения праздничных мероприятий. Помимо силовых структур, в охране порядка планируется использовать казаков. Кроме того, волонтеры и представители общественных организаций будут привлечены для помощи в контроле за местами массового скопления людей.

Были утверждены основные места проведения мероприятий в областном центре, которые включают центральную площадь, основные парки и территорию возле культурного центра «Современник». В настоящее время происходит доработка программы праздника.

Также организуются концерты во дворах для ветеранов по всей области и будут проведены традиционные акции, такие как «Георгиевская ленточка» и другие мероприятия.

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Во время празднования Дня Великой Победы в Кургане выступят два хедлайнера. Это будут певец Виктор Сорокин и группа «Партизаны FM». Об этом сообщили в правительстве Курганской области. «9 мая в Кургане в вечерней программе планируется выступление заслуженного артиста России Виктора Сорокина, группы „Партизаны FM“ и других исполнителей», — сообщается в telegram-канале пресс-службы правительства Курганской области. Таким образом подтвердился инсайд редакции, который был опубликован ранее.  Названия артистов были озвучены на заседании оргкомитета Курганской области, которое было посвящено подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Там же обсуждались ключевые аспекты предстоящего празднования. Основное внимание уделено вопросам безопасности на время проведения праздничных мероприятий. Помимо силовых структур, в охране порядка планируется использовать казаков. Кроме того, волонтеры и представители общественных организаций будут привлечены для помощи в контроле за местами массового скопления людей. Были утверждены основные места проведения мероприятий в областном центре, которые включают центральную площадь, основные парки и территорию возле культурного центра «Современник». В настоящее время происходит доработка программы праздника. Также организуются концерты во дворах для ветеранов по всей области и будут проведены традиционные акции, такие как «Георгиевская ленточка» и другие мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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