03 апреля 2025

Патриоты с передовой и Заслуженный артист России: какие звезды приедут на 9 Мая в Курган. Эксклюзив

Партизан FM и Виктор Сорокин выступят в Кургане на День Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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В день празднования 80-летия Великой Победы в Кургане выступит группа Партизан FM и Виктор Сорокин
В день празднования 80-летия Великой Победы в Кургане выступит группа Партизан FM и Виктор Сорокин Фото:

В День Победы в Кургане выступит патриотическая музыкальная группа Партизан FM, которая неоднократно приезжала в зону СВО с гуманитарной миссией и концертами. Также 9 мая в городе выступит Заслуженный артист России Виктор Сорокин. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы, связанной с культурой.

«На 9 Мая известна фолк-группа Партизан FM и Виктор Сорокин. Последний исполнитель выступает в рамках традиций казачьей культуры», — сообщил источник URA.RU. 

Власти Кургана начали готовиться к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне заранее. Вечером 9 мая планируется праздничный фейерверк, а также было запланировано выступление артиста. В течение дня на нескольких площадках пройдут концерты, а вечером на площади Ленина выступят лучшие артисты города и области. Будут организованы полевые кухни, установлены новые арт-объекты, флаги и световые конструкции в честь праздника.

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В День Победы в Кургане выступит патриотическая музыкальная группа Партизан FM, которая неоднократно приезжала в зону СВО с гуманитарной миссией и концертами. Также 9 мая в городе выступит Заслуженный артист России Виктор Сорокин. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы, связанной с культурой. «На 9 Мая известна фолк-группа Партизан FM и Виктор Сорокин. Последний исполнитель выступает в рамках традиций казачьей культуры», — сообщил источник URA.RU.  Власти Кургана начали готовиться к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне заранее. Вечером 9 мая планируется праздничный фейерверк, а также было запланировано выступление артиста. В течение дня на нескольких площадках пройдут концерты, а вечером на площади Ленина выступят лучшие артисты города и области. Будут организованы полевые кухни, установлены новые арт-объекты, флаги и световые конструкции в честь праздника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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