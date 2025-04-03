В День Победы в Кургане выступит патриотическая музыкальная группа Партизан FM, которая неоднократно приезжала в зону СВО с гуманитарной миссией и концертами. Также 9 мая в городе выступит Заслуженный артист России Виктор Сорокин. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы, связанной с культурой.
«На 9 Мая известна фолк-группа Партизан FM и Виктор Сорокин. Последний исполнитель выступает в рамках традиций казачьей культуры», — сообщил источник URA.RU.
Власти Кургана начали готовиться к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне заранее. Вечером 9 мая планируется праздничный фейерверк, а также было запланировано выступление артиста. В течение дня на нескольких площадках пройдут концерты, а вечером на площади Ленина выступят лучшие артисты города и области. Будут организованы полевые кухни, установлены новые арт-объекты, флаги и световые конструкции в честь праздника.
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