Правительство ЯНАО решило отремонтировать более 160 км дорог

В ЯНАО за 2025 год отремонтируют 166 километров дорог
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В ЯНАО отремонтируют 166 километров дорог
В ЯНАО отремонтируют 166 километров дорог Фото:

В ЯНАО отремонтируют 166 километров дорог, из которых около сотни — региональные участки, остальные — городские. Плановые работы по ремонту обсудили на заседании правительства Ямала. 

«В Салехарде состоялось заседание правительства автономного округа. Основные вопросы повестки — предстоящий сезон дорожных работ и развитие транспортного сообщения на Ямале. В предстоящем дорожном сезоне запланированы работы на 166 км дорог, из которых 92 км приходится на региональные участки, а 74 км — на муниципальные», — сообщили на сайте правительства ЯНАО.

Значительные работу по ремонту дорожного полотна проведут между Надымом и Салехардом — это почти 48 километров дорог. Также продолжится реконструкция дороги от железнодорожной станции Ныда до поселка Пангоды.

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В ЯНАО отремонтируют 166 километров дорог, из которых около сотни — региональные участки, остальные — городские. Плановые работы по ремонту обсудили на заседании правительства Ямала.  «В Салехарде состоялось заседание правительства автономного округа. Основные вопросы повестки — предстоящий сезон дорожных работ и развитие транспортного сообщения на Ямале. В предстоящем дорожном сезоне запланированы работы на 166 км дорог, из которых 92 км приходится на региональные участки, а 74 км — на муниципальные», — сообщили на сайте правительства ЯНАО. Значительные работу по ремонту дорожного полотна проведут между Надымом и Салехардом — это почти 48 километров дорог. Также продолжится реконструкция дороги от железнодорожной станции Ныда до поселка Пангоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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