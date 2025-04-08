Правительство ЯНАО решило отремонтировать более 160 км дорог

В ЯНАО отремонтируют 166 километров дорог, из которых около сотни — региональные участки, остальные — городские. Плановые работы по ремонту обсудили на заседании правительства Ямала.
«В Салехарде состоялось заседание правительства автономного округа. Основные вопросы повестки — предстоящий сезон дорожных работ и развитие транспортного сообщения на Ямале. В предстоящем дорожном сезоне запланированы работы на 166 км дорог, из которых 92 км приходится на региональные участки, а 74 км — на муниципальные», — сообщили на сайте правительства ЯНАО.
Значительные работу по ремонту дорожного полотна проведут между Надымом и Салехардом — это почти 48 километров дорог. Также продолжится реконструкция дороги от железнодорожной станции Ныда до поселка Пангоды.
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