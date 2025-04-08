Новый порядок поступления в вузы: что изменится для выпускников колледжей и школьников

Госдума ограничила поступление в вузы без ЕГЭ из колледжей
© Служба новостей «URA.RU»
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Если выпускник СПО захочет сменить специальность, то при поступлении ему нужно будет предоставить результаты ЕГЭ
Если выпускник СПО захочет сменить специальность, то при поступлении ему нужно будет предоставить результаты ЕГЭ Фото:

Государственная Дума Российской Федерации утвердила законодательное изменение, устанавливающее новые правила для перевода студентов из колледжей в высшие учебные заведения. Согласно новому закону, переход возможен лишь между близкими по специализации направлениями, без необходимости сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Как в связи с принятием законопроекта изменится порядок поступления в вузы для выпускников колледжей и какие нововведения ждут школьников — в материале URA.RU. 

Поступление после колледжа: теперь только по профилю

Государственная Дума РФ приняла закон, который меняет правила поступления в вузы для выпускников колледжей и техникумов. Согласно нововведениям, абитуриенты со средним профессиональным образованием (СПО) смогут поступать в университеты без сдачи ЕГЭ, только если направление обучения в вузе совпадает с полученной в колледже специальностью. Если же выпускник решает сменить профиль и подать документы на совершенно иное направление подготовки, он обязан будет сдать Единый государственный экзамен, как и школьники.

Высшие учебные заведения самостоятельно определяют содержание своих вступительных экзаменов. В связи с этим, многие университеты разработали специализированные экзамены для поступающих с дипломами колледжей и техникумов. Однако стоит учитывать, что если кандидат подает документы в пять различных высших учебных заведений, ему предстоит пройти пять различных экзаменационных процедур.

В ряде высших учебных заведений при зачислении на платные программы предусмотрены льготы в виде скидок на обучение для кандидатов, выбравших направление, которое является продолжением их ранее полученной специальности в колледже. Относительно зачисления на бюджетные места, условия предоставления льгот не отличаются от условий для других поступающих и включают в себя социальные квоты и целевые места.

Порядок поступления в вузы для школьников

С 1 марта 2025 года вступили в силу обновленные правила приема в российские вузы, утвержденные Минобрнауки. Они касаются всех, кто поступает на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Основные изменения:

  • Сроки подачи документов — с 20 июня по 1 сентября для бюджетных мест, до 30 сентября — для контрактного обучения и допнабора.
  • Подать документы теперь можно через портал Госуслуги.
  • Для поступления на бюджет нужно будет оформить заявление о согласии на зачисление (без предоставления оригинала документа об образовании).
  • Заявление о согласии можно подать только в один вуз и на одну специальность.
Результаты ЕГЭ действительны в течение четырех лет после сдачи экзамена
Результаты ЕГЭ действительны в течение четырех лет после сдачи экзамена
Фото:

Школьники по-прежнему поступают на основе результатов ЕГЭ. Они действительны в течение четырех лет после сдачи. Для некоторых специальностей предусмотрены внутренние вступительные испытания.

Обязательный ЕГЭ по русскому языку сохраняется для всех направлений, включая иностранцев, за исключением программ, где обучение с первого курса идет на иностранном языке. Также обязательно сдавать иностранный язык при поступлении на направления экономики, управления и менеджмента.

Абитуриенты, одержавшие победу или занявшие призовые места во Всероссийской олимпиаде школьников или в олимпиадах, включенных в список Министерства образования и науки Российской Федерации, и достигшие уровня не ниже регионального, получают льготы при поступлении в вузы. Они предусматривают зачисление без сдачи вступительных экзаменов или автоматическое начисление 100 баллов за соответствующий предмет.

Кроме того, абитуриенты могут получить дополнительные баллы за свои индивидуальные достижения. Максимально возможно набрать:

  • До 10 баллов — для всех поступающих;
  • До 15 баллов — для поступающих по целевому направлению, включая 5 баллов за участие в профориентационных мероприятиях.

Как проходит поступление в вуз: пошаговая инструкция

Для всех абитуриентов порядок поступления включает несколько этапов:

  1. Подготовка и подача документов — заявление, паспорт, аттестат/диплом, согласие на обработку персональных данных.
  2. Прохождение вступительных испытаний (если предусмотрено).
  3. Отслеживание конкурсных списков — публикуются минимум пять раз в сутки.
  4. Подача согласия на зачисление — обязательна для поступления на бюджет.
  5. Ознакомление с приказами о зачислении — на сайте вуза.

Документы и льготы

Обязательные документы:

  • Заявление на поступление;
  • Паспорт;
  • Документ об образовании (аттестат или диплом);
  • Согласие на обработку персональных данных;
  • СНИЛС (при наличии);
  • Фото.

Некоторые категории абитуриентов имеют особые права:

  • Зачисление без экзаменов;
  • Прием по квоте (при успешном прохождении испытаний);
  • Преимущественное право при равенстве баллов;
  • Обучение на подготовительных отделениях за счет бюджета;
  • Иные формы поддержки (уточняются на сайте вуза).

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Государственная Дума Российской Федерации утвердила законодательное изменение, устанавливающее новые правила для перевода студентов из колледжей в высшие учебные заведения. Согласно новому закону, переход возможен лишь между близкими по специализации направлениями, без необходимости сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Как в связи с принятием законопроекта изменится порядок поступления в вузы для выпускников колледжей и какие нововведения ждут школьников — в материале URA.RU.  Поступление после колледжа: теперь только по профилю Государственная Дума РФ приняла закон, который меняет правила поступления в вузы для выпускников колледжей и техникумов. Согласно нововведениям, абитуриенты со средним профессиональным образованием (СПО) смогут поступать в университеты без сдачи ЕГЭ, только если направление обучения в вузе совпадает с полученной в колледже специальностью. Если же выпускник решает сменить профиль и подать документы на совершенно иное направление подготовки, он обязан будет сдать Единый государственный экзамен, как и школьники. Высшие учебные заведения самостоятельно определяют содержание своих вступительных экзаменов. В связи с этим, многие университеты разработали специализированные экзамены для поступающих с дипломами колледжей и техникумов. Однако стоит учитывать, что если кандидат подает документы в пять различных высших учебных заведений, ему предстоит пройти пять различных экзаменационных процедур. В ряде высших учебных заведений при зачислении на платные программы предусмотрены льготы в виде скидок на обучение для кандидатов, выбравших направление, которое является продолжением их ранее полученной специальности в колледже. Относительно зачисления на бюджетные места, условия предоставления льгот не отличаются от условий для других поступающих и включают в себя социальные квоты и целевые места. Порядок поступления в вузы для школьников С 1 марта 2025 года вступили в силу обновленные правила приема в российские вузы, утвержденные Минобрнауки. Они касаются всех, кто поступает на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Основные изменения: Школьники по-прежнему поступают на основе результатов ЕГЭ. Они действительны в течение четырех лет после сдачи. Для некоторых специальностей предусмотрены внутренние вступительные испытания. Обязательный ЕГЭ по русскому языку сохраняется для всех направлений, включая иностранцев, за исключением программ, где обучение с первого курса идет на иностранном языке. Также обязательно сдавать иностранный язык при поступлении на направления экономики, управления и менеджмента. Абитуриенты, одержавшие победу или занявшие призовые места во Всероссийской олимпиаде школьников или в олимпиадах, включенных в список Министерства образования и науки Российской Федерации, и достигшие уровня не ниже регионального, получают льготы при поступлении в вузы. Они предусматривают зачисление без сдачи вступительных экзаменов или автоматическое начисление 100 баллов за соответствующий предмет. Кроме того, абитуриенты могут получить дополнительные баллы за свои индивидуальные достижения. Максимально возможно набрать: Как проходит поступление в вуз: пошаговая инструкция Для всех абитуриентов порядок поступления включает несколько этапов: Документы и льготы Обязательные документы: Некоторые категории абитуриентов имеют особые права:
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