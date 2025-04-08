Новый порядок поступления в вузы: что изменится для выпускников колледжей и школьников

Государственная Дума Российской Федерации утвердила законодательное изменение, устанавливающее новые правила для перевода студентов из колледжей в высшие учебные заведения. Согласно новому закону, переход возможен лишь между близкими по специализации направлениями, без необходимости сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Как в связи с принятием законопроекта изменится порядок поступления в вузы для выпускников колледжей и какие нововведения ждут школьников — в материале URA.RU.
Поступление после колледжа: теперь только по профилю
Государственная Дума РФ приняла закон, который меняет правила поступления в вузы для выпускников колледжей и техникумов. Согласно нововведениям, абитуриенты со средним профессиональным образованием (СПО) смогут поступать в университеты без сдачи ЕГЭ, только если направление обучения в вузе совпадает с полученной в колледже специальностью. Если же выпускник решает сменить профиль и подать документы на совершенно иное направление подготовки, он обязан будет сдать Единый государственный экзамен, как и школьники.
Высшие учебные заведения самостоятельно определяют содержание своих вступительных экзаменов. В связи с этим, многие университеты разработали специализированные экзамены для поступающих с дипломами колледжей и техникумов. Однако стоит учитывать, что если кандидат подает документы в пять различных высших учебных заведений, ему предстоит пройти пять различных экзаменационных процедур.
В ряде высших учебных заведений при зачислении на платные программы предусмотрены льготы в виде скидок на обучение для кандидатов, выбравших направление, которое является продолжением их ранее полученной специальности в колледже. Относительно зачисления на бюджетные места, условия предоставления льгот не отличаются от условий для других поступающих и включают в себя социальные квоты и целевые места.
Порядок поступления в вузы для школьников
С 1 марта 2025 года вступили в силу обновленные правила приема в российские вузы, утвержденные Минобрнауки. Они касаются всех, кто поступает на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Основные изменения:
- Сроки подачи документов — с 20 июня по 1 сентября для бюджетных мест, до 30 сентября — для контрактного обучения и допнабора.
- Подать документы теперь можно через портал Госуслуги.
- Для поступления на бюджет нужно будет оформить заявление о согласии на зачисление (без предоставления оригинала документа об образовании).
- Заявление о согласии можно подать только в один вуз и на одну специальность.
Школьники по-прежнему поступают на основе результатов ЕГЭ. Они действительны в течение четырех лет после сдачи. Для некоторых специальностей предусмотрены внутренние вступительные испытания.
Обязательный ЕГЭ по русскому языку сохраняется для всех направлений, включая иностранцев, за исключением программ, где обучение с первого курса идет на иностранном языке. Также обязательно сдавать иностранный язык при поступлении на направления экономики, управления и менеджмента.
Абитуриенты, одержавшие победу или занявшие призовые места во Всероссийской олимпиаде школьников или в олимпиадах, включенных в список Министерства образования и науки Российской Федерации, и достигшие уровня не ниже регионального, получают льготы при поступлении в вузы. Они предусматривают зачисление без сдачи вступительных экзаменов или автоматическое начисление 100 баллов за соответствующий предмет.
Кроме того, абитуриенты могут получить дополнительные баллы за свои индивидуальные достижения. Максимально возможно набрать:
- До 10 баллов — для всех поступающих;
- До 15 баллов — для поступающих по целевому направлению, включая 5 баллов за участие в профориентационных мероприятиях.
Как проходит поступление в вуз: пошаговая инструкция
Для всех абитуриентов порядок поступления включает несколько этапов:
- Подготовка и подача документов — заявление, паспорт, аттестат/диплом, согласие на обработку персональных данных.
- Прохождение вступительных испытаний (если предусмотрено).
- Отслеживание конкурсных списков — публикуются минимум пять раз в сутки.
- Подача согласия на зачисление — обязательна для поступления на бюджет.
- Ознакомление с приказами о зачислении — на сайте вуза.
Документы и льготы
Обязательные документы:
- Заявление на поступление;
- Паспорт;
- Документ об образовании (аттестат или диплом);
- Согласие на обработку персональных данных;
- СНИЛС (при наличии);
- Фото.
Некоторые категории абитуриентов имеют особые права:
- Зачисление без экзаменов;
- Прием по квоте (при успешном прохождении испытаний);
- Преимущественное право при равенстве баллов;
- Обучение на подготовительных отделениях за счет бюджета;
- Иные формы поддержки (уточняются на сайте вуза).
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