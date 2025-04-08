Аэропорт Волгоград временно закрыли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения на прием и выпуск судов введены с 19:26 по московскому времени
Ограничения на прием и выпуск судов введены с 19:26 по московскому времени Фото:

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. 

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 19:26 МСК на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Волгоград», — пишет Кореняко в своем telegram-канале. Там отметили, что команды ВВС, авиационные диспетчеры и персонал аэропортов предпринимают все необходимые меры для гарантии безопасности воздушного движения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.  «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 19:26 МСК на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Волгоград», — пишет Кореняко в своем telegram-канале. Там отметили, что команды ВВС, авиационные диспетчеры и персонал аэропортов предпринимают все необходимые меры для гарантии безопасности воздушного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...