Аэропорт Волгоград временно закрыли

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 19:26 МСК на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Волгоград», — пишет Кореняко в своем telegram-канале. Там отметили, что команды ВВС, авиационные диспетчеры и персонал аэропортов предпринимают все необходимые меры для гарантии безопасности воздушного движения.
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