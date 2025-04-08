Россия отличается от Украины тем, что ведет переговоры с США на равных и способна соблюдать договоренности. Об этом заявил политолог Петр Друлак, чьи слова приводит издание Argument.
«В отличие от Украины, у России есть функционирующее государство, которое способно соблюдать договоренности. Если Трамп и Путин о чем-то договорятся, то это будет соглашение между равными, выполнение которого Путин может гарантировать. Трамп не может ожидать ничего подобного ни от Зеленского, ни от кого-либо еще в киевских джунглях. В Киеве могут взять на себя обязательства по всему, что продиктует им Вашингтон. Но если американцы не установят там протекторат, чего им не позволят сделать русские, обязательства так и останутся на бумаге», — считает Друлак.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал сложности в переговорах между Россией и США. Он указывал на несоблюдение Украиной договоренностей, что усложняет диалог между странами.
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