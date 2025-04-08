08 апреля 2025

В Европе раскрыли, чем Украина отличается от России

Политолог Друлак: Россия ведет переговоры с США на равных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политолог подчеркивает, что Россия способна соблюдать договоренности, в отличие от Украины
Политолог подчеркивает, что Россия способна соблюдать договоренности, в отличие от Украины Фото:

Россия отличается от Украины тем, что ведет переговоры с США на равных и способна соблюдать договоренности. Об этом заявил политолог Петр Друлак, чьи слова приводит издание Argument. 

«В отличие от Украины, у России есть функционирующее государство, которое способно соблюдать договоренности. Если Трамп и Путин о чем-то договорятся, то это будет соглашение между равными, выполнение которого Путин может гарантировать. Трамп не может ожидать ничего подобного ни от Зеленского, ни от кого-либо еще в киевских джунглях. В Киеве могут взять на себя обязательства по всему, что продиктует им Вашингтон. Но если американцы не установят там протекторат, чего им не позволят сделать русские, обязательства так и останутся на бумаге», — считает Друлак.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал сложности в переговорах между Россией и США. Он указывал на несоблюдение Украиной договоренностей, что усложняет диалог между странами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия отличается от Украины тем, что ведет переговоры с США на равных и способна соблюдать договоренности. Об этом заявил политолог Петр Друлак, чьи слова приводит издание Argument.  «В отличие от Украины, у России есть функционирующее государство, которое способно соблюдать договоренности. Если Трамп и Путин о чем-то договорятся, то это будет соглашение между равными, выполнение которого Путин может гарантировать. Трамп не может ожидать ничего подобного ни от Зеленского, ни от кого-либо еще в киевских джунглях. В Киеве могут взять на себя обязательства по всему, что продиктует им Вашингтон. Но если американцы не установят там протекторат, чего им не позволят сделать русские, обязательства так и останутся на бумаге», — считает Друлак. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал сложности в переговорах между Россией и США. Он указывал на несоблюдение Украиной договоренностей, что усложняет диалог между странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...