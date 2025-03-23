По ситуации на Украине предстоит кропотливая, серьезная работа, и обольщаться по поводу ее скорейшего урегулирования не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Потенциал сотрудничества РФ и США сложно переоценить несмотря на текущие сложности. Переговоры по черноморской зерновой сделке предстоят непростые, однако президент РФ Владимир Путин, скорее всего, даст свое согласие на их возобновление. Киев может не сдержать данные последнему обещания по полезным ископаемым. Эти и другие заявления Пескова — в материале URA.RU.
Серьезная работа по Украине
Сторонам предстоит серьезная и кропотливая работа по ситуации вокруг Украины. В связи с этим Песков призвал не делать поспешных выводов о быстром налаживании отношений между Россией и США.
Сотрудничество РФ и США
Несмотря на текущие сложности, у взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами есть большой потенциал. Песков отметил, что его «сложно переоценить». Он подчеркнул, что сотрудничество в различных сферах может способствовать постепенному улучшению двусторонних отношений при правильном подходе и взаимопонимании интересов каждой стороны.
Возможные переговоры Путина и Трампа
Украина не соблюдает условия соглашения о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры. Это может привести к новым телефонным переговорам между Путиным и лидером США Дональдом Трампом. При этом Россия уже несколько суток отказывается от ударов по энергетической инфраструктуре Украины, это произошло сразу после приказа Путина.
Киев может не выполнить обещания Трампу
Киев может не сдержать всех данных президенту США Дональду Трампу обещаний, в частности, по сделкам об инфраструктуре Украины. Это связано с тем, что цена слова украинского лидера Владимира Зеленского не слишком велика.
Одной из американо-украинских сделок является договор о предоставлении Украиной доступа к полезным ископаемым на ее территории. По ней, Киев должен передать США часть инфраструктуры. Однако позже Зеленский заявил, что они никому ничего не передадут.
Угроза Макрону
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности обеспечить ядерный зонтик для Европы звучат крайне опасно. Однако, по словам Пескова, несмотря на эти грозные высказывания, Европе вскоре придется вилять хвостиком. Также пресс-секретарь президента РФ выразил уверенность в том, что к власти в европейских государствах придут тяжеловесы, выступающие за добрососедство с Россией.
Критика европейской политики
Европа забыла уроки Второй мировой войны — об этом свидетельствует ее милитаристская направленность. Вместо поиска путей к миру, они делают ставку на войну и эскалацию конфликта на Украине.
"Они обсуждают, где взять 800 миллиардов евро, чтобы потратить их не на здравоохранение или развитие занятости, а на вооружение <...> Вот это оголтелая милитаристская политика Европы трудно укладывается в голову, а эта оголтелость, она ничем не объяснима, это какое-то совсем умопомрачение", — сообщил Песков.
Перспективы возобновления черноморской сделки
Переговоры между Россией и США о возобновлении черноморской зерновой инициативы обещают быть сложными, однако Путин одобрит их возобновление. После этого переговорщики обсудят все нюансы этой проблемы. Песков подчеркнул, что Россия всегда выполняла свои обязательства, другие же участники не выполняли часть из них — это, по его словам, усложняет дальнейшие договоренности.
Администрация Трампа
Администрация Трампа говорит о мире на Украине, сотрудничестве с РФ и сделках, и такая тональность импонирует Москве. Однако следует помнить, что США преследуют прежде всего свою выгоду, отметил Песков.
Влияние США на мировую политику
Песков также прокомментировал значительное влияние США на мировую политику, подчеркивая, что его нельзя недооценивать. Это заявление было сделано в контексте обсуждения международного урегулирования и взаимодействия на глобальной арене.
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