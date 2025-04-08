В Кургане на суде по делу о мошенничестве при строительстве самой большой школы выступил один из главных свидетелей. Бывший директор управления капстроительства города Кургана Игорь Минин дал показания в суде по делу застройщика Артура Седого. Экс-чиновник рассказал, как считалось спорное оборудование для школы и сколько раз следователи выносили отказные материалы в отношении него. Об этих и других показаниях Минина — в репортаже корреспондента URA.RU из зала суда.
453 миллиона до конца года
Свидетель Минин является фигурантом другого уголовного дела, возбужденного во время строительства школы на 1500 мест в Кургане. Его обвиняют в превышении полномочий при подписании документов на оплату закупленных материалов. Следствие считает, что его действия нанесли ущерб, аналогичный тому, что вменяется застройщику Седому — более 11 миллионов рублей.
Перед началом допроса судья Андрей Долгих предупредил Минина, что он может не свидетельствовать против себя, если показания могут навредить ему в его деле. После чего слово было передано прокурору.
Гособвинитель Владислав Белослудцев попросил рассказать, как строился объект. Минин вспомнил, что, когда пришел на должность в УКС, в управлении уже искали исполнителя на госконтракт по строительству школы. Свидетель отметил, что деньги уже были выделены, а работы до сих пор не начинались. Контракт с первым генподрядчиком «Авиапромстрой» из Москвы, который строил детскую поликлинику в Кургане, был заключен в середине октября 2021 года.
«Подрядчик казался солидной организацией. У фирмы было 26 госконтрактов по всей стране, стоимостью от 500 миллионов до двух миллиардов», — описал события Минин.
После заключения контракта встал вопрос об освоении выделенных денежных средств до 25 декабря 2021 года. Потратить нужно было 453 миллиона рублей. Для оплаты работ сумма была слишком велика. Так появилось коллегиальное решение о предварительном закупе материалов.
Кем принималось решение
Таким был один из вопросов прокурора. Минин ответил, что совещание проходило в департаменте строительства. На нем присутствовали он сам, замгубернатора Анатолий Воробьев, директор областного депстроя Ирина Саблукова, застройщик Артур Седой, директор генподрядчика Денис Явшев.
По словам Минина, доклад делала директор департамента ЖКХ и строительства Саблукова. Минин вносил реплики. Обсуждали вопрос, как можно освоить выделенные федеральные деньги, чтобы все было разумно и правильно — с договорами ответственного хранения. Было принято решение закупить оборудование и стройматериалы — вентиляцию, кирпич, арматуру, оконные блоки, индивидуальные тепловые пункты, малые архитектурные формы. Хрупкие и дорогие позиции хранили на арендованных складах и у поставщиков.
«Я подписывал документы на свой страх и риск, я доверял подрядчику, мне было доведено, что они являются одними из лучших застройщиков федеральных объектов, в том числе зданий для ФСБ и МВД. На совещании в ноябре 2021 года именно Саблукова дала указание брать материалы оборудования с целью освоения средств путем заключения договоров ответственного хранения с заводом-изготовителем без фактической поставки», — были впоследствии зачитаны прокурором показания Минина, которые он дал следователям.
Оборудование оперативно закупал субподрядчик Седой по доверенности от «Авиапромстроя». Все условия хранения были прописаны в договорах. В случае утраты или порчи какого-либо имущества на хранении, хранитель (им выступал «ЖК Петровский») обязан был восстановить его за свой счет и предоставить вовремя.
Минин до сих пор уверен, что закуп был правильным решением. Когда в 2023 году вели монтаж закупленного оборудования, то в УКС провели конъюнктурный анализ стоимости — многие позиции по сравнению с 2021 годом подорожали в 2-3 раза.
Зеленая папка по школе
Минин сообщил суду, что следил за предоставляемыми документами на закупленное оборудование. Их он складывал в отдельную зеленую папку, чтобы было легче контролировать. При этом свидетель замечает, что нужды в тщательном контроле не было. Компания Седого самостоятельно отслеживала сроки строительства и поставки материалов другим подрядчикам. «Все акты приема-передачи оборудования в монтаж у меня имеются. Даже не надо было Седому звонить или напоминать, что у нас идет монтаж какого-то оборудования, которое надо поставить. Он сам следил, отслеживал и завозил это оборудование по мере строительной готовности объекта», — сказал Минин.
Прокурор спросил о недостачах. Минин объяснил это человеческим фактором. Чего-то не хватало при поставках, но это оперативно докупалось. С другой стороны, путаница поставщиков приводила и к излишкам — за все это платил сам застройщик Седой.
Первая большая заморозка стройки случилась, когда в 2022 году были заблокированы счета компании «Авиапромстрой». Московская фирма начала банкротиться — так, субподрядчику «ЖК Петровский» она до сих пор должна более 35 миллионов рублей за работы. Фирма перестала платить рабочим, и процесс стройки остановился. Возобновить его удалось, когда спустя пару месяцев были открыты резервные счета.
Затем госконтракт был с москвичами расторгнут и перезаключен с компанией «Курганстальмост». Второй генподрядчик оставил на объекте строителей фирмы Седого — им якобы доверяли в правительстве. При передаче контракта проходила прокурорская проверка — по документам и на складах, претензий не возникло.
Работа со следователями
Вопросы возникли в 2023 году. По словам Минина, он несколько раз ездил со следователями на объект строящейся школы, регулярно посещал склады хранения.
«Следователи как бы выявили, что вот не хватает такого-то оборудования. Но потом разобрались, что это оборудование было. На этом же складе, который они обследовали, это оборудование находилось. Cклад, который был на открытой площадке. Это оборудование там находилось, но эксперты следствия почему-то оборудования не увидели. Вот такие были разногласия», — сообщил Минин.
Свидетель рассказал, что со следователями считали оконные блоки. «Со следователем мы раза три, наверное, были на территории завода „Альянс-Окно“, полностью лазили, считали на складах, поэтапно. В декабре 2021 года были завезены полностью все комплектующие. Стояли пачки. В материалах дела, которые первые идут, лежали полностью большие пачки из ПВХ завезенного. Конкретно была бирка „ЖК Петровский“. На них стояла маркировка — школа, 1500 мест — на этой табличке. Профиль ПВХ, профиль алюминиевый, стекло тоже полностью было все закуплено. Оно лежало на территории различных складов одного предприятия», — вспомнил Минин.
Позднее оборудование передавали подрядчикам. Однажды потеряли необходимое вентиляционное оборудование. Но директор фирмы подрядчика успокоил всех, что уже получил данные позиции на монтаж. «В фирме Седого был посредственный производственно-технический отдел. В нем было всего два специалиста, которые не всегда справлялись со своими задачами — поэтому им все помогали. Если бы отдел ПТО был помощнее, проблем с оборудованием бы удалось избежать», — считает свидетель.
Адвокаты Седого поинтересовались у Минина, сколько раз следователи отказывали в возбуждении уголовного дела в отношении директора УКС. «Семь раз. Самое интересное, что седьмой раз случился 19 мая 2023 года, а через несколько дней возбуждают дело о злоупотреблении полномочиями. При этом первоначальный ущерб был около полутора миллионов рублей», — посчитал Минин.
Мнение Седого
Минин давал показания больше часа. Прокурор попросил зачитать его показания следователям из-за противоречий. Судья разрешил, несмотря на протесты стороны защиты. После обсуждения показания 2023 года очевидных противоречий в показаниях Минина выявлено не было.
Минин подтвердил, что школа была сдана. Ему стало известно, что было принято заключение о завершенном строительном объекте, никаких дополнительных финансирований не проводилось, заявок на него не направлялось. «Ущерба не было, даже наоборот, была экономия», — сказал Минин. Также он вспомнил, как второй раз тормозилась стройка из-за закупки противопожарного оборудования, так называемой «слаботочки». В 2023 году уже вовсю действовали санкции. Другой поставщик не смог вовремя все заменить и предоставить — в результате позиции «слаботочки» подорожали на 100 миллионов рублей.
Судья спросил мнения бывшего директора УКС о причине возбуждения уголовных дел по объекту. Минин задумался, а затем предположил, что это было неким политическим вопросом.
Слова попросил подсудимый Седой. Застройщик сообщил о вероятном давлении следствия. Он вспомнил, как несколько месяцев являлся свидетелем по делу Минина, много раз бывал на допросах. «В день, когда Игоря Григорьевича [Минина] арестовали, у нас была очная ставка. Основной вопрос со стороны сотрудников ФСБ и следствия стоял в том, кто был инициатором освоения бюджета. На этот вопрос Игорь Григорьевич не ответил. После этого я узнал, что его отправили под стражу», — сообщил Седой.
Затем Седому изменили статус на подозреваемого. По его словам, он был вызван в СУ СК, где ему с извинениями сообщили, что без второго обвиняемого не смогут закрепить обвинение Минину. Так якобы появилось дело о мошенничестве на застройщика. «Директора УКСА почему крепили, я скажу словами следователя. Потому что им очень интересно было освоение бюджета. Они хотели крепить фигур выше статусом — Ситникова (Елена, бывший глава Кургана — прим. ред.), Воробьев и так далее. Вот общая картина была», — высказал мнение Седой.
Бизнесмен сообщил, что на таких стройках вся цепочка закупа и строительства идет и сопровождается документами. Вопрос о том, почему УКС Кургана подписывал закупленное оборудование отдельно от работ, необходимо задать директору департамента. Они же (чиновники — прим ред.) являлись инициаторами освоения бюджетных средств.
«Саблукова, которая по нашему делу идет свидетелем, я считаю, что ее необходимо вызвать и задать ей вопрос, на каком основании они решили без работ дать освоение в рамках закупки материалов», — закончил выступление бизнесмен.
На этом судья отложил судебное заседание, поскольку отведенное на него время закончилось. В дальнейшем ждут выступления директора фирмы, которая поставляла и устанавливала спорные окна на школе.
Бизнесмена Артура Седого судят за якобы совершенное мошенничество при закупе оборудования по школе. По версии следствия он закупил несуществующее оборудование, которое было оплачено из бюджета. Заявленный следствием ущерб составляет более 11 миллионов рублей. Сам застройщик своей вины не признает.
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