США приняли решение возобновить шесть программ помощи USAID

Соединенные Штаты Америки приняли решение возобновить шесть программ международной помощи, которые были предварительно отменены. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на внутреннее электронное письмо исполняющего обязанности администратора USAID (Агентство США по международному развитию) Джереми Левина.
«Администрация... Трампа во вторник решила возобновить по меньшей мере шесть недавно отмененных программ США по оказанию иностранной помощи. Исполняющий обязанности администратора USAID Джереми Левин, который также является сотрудником департамента государственной эффективности США (DOGE)..., во внутреннем электронном письме попросил сотрудников отменить прекращения. Он просил восстановить программы... в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре», — пишет Рейтер.
В Казахстане создадут рабочую группу по анализу деятельности проектов USAID, которые продолжают действовать на территории страны в настоящий момент. В частности, группа проверит связь американского агентства с государственными и негосударственными структурами и определит, насколько цели USAID соответствуют государственным интересам страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.