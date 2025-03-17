Казахстан заинтересовался USAID после действий Трампа

В Казахстане создадут рабочую группу по анализу деятельности проектов USAID (Агентство США по международному развитию), которые продолжают действовать на территории страны в настоящий момент. В частности, группа проверит связь американского агентства с государственными и негосударственными структурами и определит, насколько цели USAID соответствуют государственным интересам страны.
Решение было принято по инициативе депутатов правящей партии AMANAT и Народной партии Казахстана. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп, решил отменить более 80% программ, реализуемых USAID.
«В МИД Казахстана создали рабочую группу, которая изучит проекты USAID на предмет соответствия заявленным целям, эффективности использования средств и возможных конфликтов интересов», — подчеркнул вице-премьера Казахстана Серик Жумангарин, отвечая на депутатский запрос по проверке проектов USAID. Соответствующий документ размещен на сайте парламента Казахстана.
Аудит будет включать анализ страновых стратегий USAID и исследование взаимодействия агентства с государственными и негосударственными структурами. Инициатива по аудиту USAID возникла после запроса депутатов от правящей партии AMANAT и Народной партии Казахстана, которые выразили общественный интерес к раскрытию информации о получателях и использовании зарубежных средств.
Неделей ранее в США приняли решение о сворачивании 83% программ, реализуемых Агентством по международному развитию. Об этом говорил госсекретарь США Марко Рубио. Данное решение коснется 5,2 тысячи контрактов, которые по мнению властей, были неэффективны и даже вредили национальным интересам США, расходуя десятки миллиардов долларов. В рамках проектов USAID также оказывалась и поддержка Украины.
По словам Рубио, оставшиеся 18% программ будут подвергнуты реформированию. Соответствующее решение было принято лично по инициативе Дональда Трампа.
Агентство США по международному развитию (USAID) — это американское независимое правительственное агентство. Оно ответственно за предоставление помощи другим странам и поддержку их развития.
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