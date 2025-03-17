Казахстан заинтересовался USAID после действий Трампа

МИД Казахстана решил проверить деятельность USAID
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Казахстане решили проверить деятельность американского агентства USAID, которое действует у них в стране
В Казахстане решили проверить деятельность американского агентства USAID, которое действует у них в стране Фото:

В Казахстане создадут рабочую группу по анализу деятельности проектов USAID (Агентство США по международному развитию), которые продолжают действовать на территории страны в настоящий момент. В частности, группа проверит связь американского агентства с государственными и негосударственными структурами и определит, насколько цели USAID соответствуют государственным интересам страны. 

Решение было принято по инициативе депутатов правящей партии AMANAT и Народной партии Казахстана. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп, решил отменить более 80% программ, реализуемых USAID.

«В МИД Казахстана создали рабочую группу, которая изучит проекты USAID на предмет соответствия заявленным целям, эффективности использования средств и возможных конфликтов интересов», — подчеркнул вице-премьера Казахстана Серик Жумангарин, отвечая на депутатский запрос по проверке проектов USAID. Соответствующий документ размещен на сайте парламента Казахстана.

Аудит будет включать анализ страновых стратегий USAID и исследование взаимодействия агентства с государственными и негосударственными структурами. Инициатива по аудиту USAID возникла после запроса депутатов от правящей партии AMANAT и Народной партии Казахстана, которые выразили общественный интерес к раскрытию информации о получателях и использовании зарубежных средств.

Неделей ранее в США приняли решение о  сворачивании 83% программ, реализуемых Агентством по международному развитию. Об этом говорил госсекретарь США Марко Рубио. Данное решение коснется 5,2 тысячи контрактов, которые по мнению властей, были неэффективны и даже вредили национальным интересам США, расходуя десятки миллиардов долларов. В рамках проектов USAID также оказывалась и поддержка Украины. 

По словам Рубио, оставшиеся 18% программ будут подвергнуты реформированию. Соответствующее решение было принято лично по инициативе Дональда Трампа.

Агентство США по международному развитию (USAID) — это американское независимое правительственное агентство. Оно ответственно за предоставление помощи другим странам и поддержку их развития.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Казахстане создадут рабочую группу по анализу деятельности проектов USAID (Агентство США по международному развитию), которые продолжают действовать на территории страны в настоящий момент. В частности, группа проверит связь американского агентства с государственными и негосударственными структурами и определит, насколько цели USAID соответствуют государственным интересам страны.  Решение было принято по инициативе депутатов правящей партии AMANAT и Народной партии Казахстана. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп, решил отменить более 80% программ, реализуемых USAID. «В МИД Казахстана создали рабочую группу, которая изучит проекты USAID на предмет соответствия заявленным целям, эффективности использования средств и возможных конфликтов интересов», — подчеркнул вице-премьера Казахстана Серик Жумангарин, отвечая на депутатский запрос по проверке проектов USAID. Соответствующий документ размещен на сайте парламента Казахстана. Аудит будет включать анализ страновых стратегий USAID и исследование взаимодействия агентства с государственными и негосударственными структурами. Инициатива по аудиту USAID возникла после запроса депутатов от правящей партии AMANAT и Народной партии Казахстана, которые выразили общественный интерес к раскрытию информации о получателях и использовании зарубежных средств. Неделей ранее в США приняли решение о  сворачивании 83% программ, реализуемых Агентством по международному развитию. Об этом говорил госсекретарь США Марко Рубио. Данное решение коснется 5,2 тысячи контрактов, которые по мнению властей, были неэффективны и даже вредили национальным интересам США, расходуя десятки миллиардов долларов. В рамках проектов USAID также оказывалась и поддержка Украины.  По словам Рубио, оставшиеся 18% программ будут подвергнуты реформированию. Соответствующее решение было принято лично по инициативе Дональда Трампа. Агентство США по международному развитию (USAID) — это американское независимое правительственное агентство. Оно ответственно за предоставление помощи другим странам и поддержку их развития.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...