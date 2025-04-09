Офицер «Севера» рассказал, кто помогал ВСУ удерживать курское село

Офицер «Севера»: англоязычные и польские наемники помогали ВСУ удерживать Гуево
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ВСУ в Курской области помогают иностранные наемники
ВСУ в Курской области помогают иностранные наемники Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В ходе боевых действий в Курской области среди украинских военнослужащих, удерживавших населенный пункт Гуево, были замечены британские и польские наемники. Об этом сообщил офицер 22-го полка группировки войск «Север» ВС РФ.

«Среди боевиков киевского режима, оккупировавших и удерживавших Гуево Курской области, было много иностранных наемников. Английская и польская речь была слышна на радиоперехватах», — сообщил РИА Новости офицер 22-го полка северной группировки войск. Бойцы этого полка подняли флаг в Гуеве 8 апреля.

В начале марта  ВС РФ начали масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и другие населенные пункты. В настоящее время подразделения группировки «Север» продолжают наступательные операции для полного освобождения территории области от присутствия ВСУ.

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В ходе боевых действий в Курской области среди украинских военнослужащих, удерживавших населенный пункт Гуево, были замечены британские и польские наемники. Об этом сообщил офицер 22-го полка группировки войск «Север» ВС РФ. «Среди боевиков киевского режима, оккупировавших и удерживавших Гуево Курской области, было много иностранных наемников. Английская и польская речь была слышна на радиоперехватах», — сообщил РИА Новости офицер 22-го полка северной группировки войск. Бойцы этого полка подняли флаг в Гуеве 8 апреля. В начале марта  ВС РФ начали масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и другие населенные пункты. В настоящее время подразделения группировки «Север» продолжают наступательные операции для полного освобождения территории области от присутствия ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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