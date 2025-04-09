Кадыров поручил наказать семью убийцы, напавшего на полицейских

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Кадыров призвал выдворить из страны родственников тех, кто стоит за убийством полицейского в Чечне
Кадыров призвал выдворить из страны родственников тех, кто стоит за убийством полицейского в Чечне Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выдворить с территории республики родственников организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский. Об этом рассказал сам Кадыров.

«МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять», — сказал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Рамзан Кадыров также заявил, что если родственники преступников продолжат работать на Украину, которая их финансирует, то необходимо будет выслать и других членов их семей.

Кадыров уточнил, что нападение на пост ДПС было организовано уроженцами Чечни, которые проживают в Турции. Он подчеркнул, что каждый из них должен осознавать ответственность за действия своих близких, особенно если они знали о преступлениях, но не предприняли мер для их предотвращения.

Ранее стало известно, что неизвестный с ножом напал на полицейских в центре Ахчой-Мартана (Чечня). Он успел ранить одного сотрудника прежде, чем его ликвидировали. Полицейский позже скончался от полученных ран.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выдворить с территории республики родственников организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский. Об этом рассказал сам Кадыров. «МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять», — сказал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Рамзан Кадыров также заявил, что если родственники преступников продолжат работать на Украину, которая их финансирует, то необходимо будет выслать и других членов их семей. Кадыров уточнил, что нападение на пост ДПС было организовано уроженцами Чечни, которые проживают в Турции. Он подчеркнул, что каждый из них должен осознавать ответственность за действия своих близких, особенно если они знали о преступлениях, но не предприняли мер для их предотвращения. Ранее стало известно, что неизвестный с ножом напал на полицейских в центре Ахчой-Мартана (Чечня). Он успел ранить одного сотрудника прежде, чем его ликвидировали. Полицейский позже скончался от полученных ран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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