ВСУ попытались атаковать Северную Осетию

В районе Моздока (Северная Осетия) успешно отражена атака дронов ВСУ. Средствами противовоздушной обороны было уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщает глава Республики Сергей Меняйло.
«В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников. Жертв и разрушений нет», — написал Меняйло в telegram-канале. Он отметил, что все актуальные и достоверные сведения о развитии ситуации будут оперативно публиковаться на этом ресурсе.
В Северной Осетии продолжает действовать режим предупреждения о беспилотной угрозе. Ночью 9 апреля аэропорт Республики приостановил свою работу.
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