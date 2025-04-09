ВСУ попытались атаковать Северную Осетию

Меняйло: силами ПВО в Северной Осетии уничтожено 15 БПЛА ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силами ПВО уничтожено 15 беспилотников
Силами ПВО уничтожено 15 беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе Моздока (Северная Осетия) успешно отражена атака дронов ВСУ. Средствами противовоздушной обороны было уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщает глава Республики Сергей Меняйло.

«В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников. Жертв и разрушений нет», — написал Меняйло в telegram-канале. Он отметил, что все актуальные и достоверные сведения о развитии ситуации будут оперативно публиковаться на этом ресурсе.

В Северной Осетии продолжает действовать режим предупреждения о беспилотной угрозе. Ночью 9 апреля аэропорт Республики приостановил свою работу. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе Моздока (Северная Осетия) успешно отражена атака дронов ВСУ. Средствами противовоздушной обороны было уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщает глава Республики Сергей Меняйло. «В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников. Жертв и разрушений нет», — написал Меняйло в telegram-канале. Он отметил, что все актуальные и достоверные сведения о развитии ситуации будут оперативно публиковаться на этом ресурсе. В Северной Осетии продолжает действовать режим предупреждения о беспилотной угрозе. Ночью 9 апреля аэропорт Республики приостановил свою работу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...