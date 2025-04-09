Более 150 беспилотников сбито над российскими регионами за одну ночь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дроны ВСУ сбиты над 13-ю регионами России
Дроны ВСУ сбиты над 13-ю регионами России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 9 апреля, дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны страны. 

«За период с 20.00 мск 8 апреля по 06.00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Уточняется, что дроны сбиты над территориями Красноярского края, Ростовской области, Северной Осетией, Воронежской, Курской, Белгородской, Пензенской, Саратовской, Орловской областями, Крыма, Ставропольского края. Кроме того, БПЛА уничтожены над акваторией Азовского и Черного морей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 9 апреля, дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны страны.  «За период с 20.00 мск 8 апреля по 06.00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Уточняется, что дроны сбиты над территориями Красноярского края, Ростовской области, Северной Осетией, Воронежской, Курской, Белгородской, Пензенской, Саратовской, Орловской областями, Крыма, Ставропольского края. Кроме того, БПЛА уничтожены над акваторией Азовского и Черного морей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...