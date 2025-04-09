Более 150 беспилотников сбито над российскими регионами за одну ночь

В ночь на 9 апреля, дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«За период с 20.00 мск 8 апреля по 06.00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Уточняется, что дроны сбиты над территориями Красноярского края, Ростовской области, Северной Осетией, Воронежской, Курской, Белгородской, Пензенской, Саратовской, Орловской областями, Крыма, Ставропольского края. Кроме того, БПЛА уничтожены над акваторией Азовского и Черного морей.
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