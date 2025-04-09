В Оренбургской области сбили дрон ВСУ

Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ. Украинский дрон планировал атаковать военный аэродром, сообщает врио главы региона Евгений Солнцев.
«Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области. Жертв и разрушений нет. Прошу не поддаваться панике, ситуация под контролем», — написал Солнцев с социальных сетях.
В ночь на 9 апреля, дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны страны.
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