В Оренбургской области сбили дрон ВСУ

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Дрон ВСУ пытался атаковать военный аэродром в Оренбургской области
Дрон ВСУ пытался атаковать военный аэродром в Оренбургской области Фото:

Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ. Украинский дрон планировал атаковать военный аэродром, сообщает врио главы региона Евгений Солнцев. 

«Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области. Жертв и разрушений нет. Прошу не поддаваться панике, ситуация под контролем», — написал Солнцев с социальных сетях. 

В ночь на 9 апреля, дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны страны.

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Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ. Украинский дрон планировал атаковать военный аэродром, сообщает врио главы региона Евгений Солнцев.  «Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области. Жертв и разрушений нет. Прошу не поддаваться панике, ситуация под контролем», — написал Солнцев с социальных сетях.  В ночь на 9 апреля, дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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