Гаишник в ЯНАО торговал водительскими правами и попал под суд

В Новом Уренгое (ЯНАО) инспектор ГАИ получал взятки за незаконную выдачу водительских прав. Наказание по факту получения взяток и служебного подлога определит суд, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Дело передано в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу. Обвинения включают нарушения ч. 3 ст. 290 УК РФ „Получение взятки через посредника“ и ч. 1 ст. 292 УК РФ „Служебный подлог“», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения обвиняется в систематическом получении взяток через посредника. В 2023 и 2024 годах он брал деньги от граждан, желающих получить водительские удостоверения, обеспечивая им беспрепятственную сдачу практических экзаменов. В некоторых случаях экзаменуемые даже не присутствовали на экзамене.
Ранее URA.RU сообщало, что суд Губкинского оштрафовал заведующую детсада за получение взяток. Она получила сумму в размере 140 тысяч рублей за неправомерное заключение контрактов.
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