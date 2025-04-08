08 апреля 2025

Гаишник в ЯНАО торговал водительскими правами и попал под суд

Суд Нового Уренгоя рассмотрит дело полицейского, обвиняемого в получении взяток
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО пойман полицейский-взяточник
В ЯНАО пойман полицейский-взяточник Фото:
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В Новом Уренгое (ЯНАО) инспектор ГАИ получал взятки за незаконную выдачу водительских прав. Наказание по факту получения взяток и служебного подлога определит суд, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Дело передано в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу. Обвинения включают нарушения ч. 3 ст. 290 УК РФ „Получение взятки через посредника“ и ч. 1 ст. 292 УК РФ „Служебный подлог“», — сообщает пресс-служба прокуратуры. 

Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения обвиняется в систематическом получении взяток через посредника. В 2023 и 2024 годах он брал деньги от граждан, желающих получить водительские удостоверения, обеспечивая им беспрепятственную сдачу практических экзаменов. В некоторых случаях экзаменуемые даже не присутствовали на экзамене. 

Ранее URA.RU сообщало, что суд Губкинского оштрафовал  заведующую детсада за получение взяток. Она получила сумму в размере 140 тысяч рублей за неправомерное заключение контрактов.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) инспектор ГАИ получал взятки за незаконную выдачу водительских прав. Наказание по факту получения взяток и служебного подлога определит суд, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Дело передано в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу. Обвинения включают нарушения ч. 3 ст. 290 УК РФ „Получение взятки через посредника“ и ч. 1 ст. 292 УК РФ „Служебный подлог“», — сообщает пресс-служба прокуратуры.  Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения обвиняется в систематическом получении взяток через посредника. В 2023 и 2024 годах он брал деньги от граждан, желающих получить водительские удостоверения, обеспечивая им беспрепятственную сдачу практических экзаменов. В некоторых случаях экзаменуемые даже не присутствовали на экзамене.  Ранее URA.RU сообщало, что суд Губкинского оштрафовал  заведующую детсада за получение взяток. Она получила сумму в размере 140 тысяч рублей за неправомерное заключение контрактов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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