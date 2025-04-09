«Надеюсь, Бог милует»: курганский депутат открестилась от предложения возглавить депздрав

В Курганской областной думе возникла жаркая дискуссия на заседании комитета по социальной политике. Депутат Валерий Порубов возмутился тем, что на его вопрос по кадровым проблемам начала отвечать коллега и главврач Елена Воронович. Парламентарий предложил ей сначала стать главой депздрава, а уже потом отвечать за него. На это Воронович высказала надежду, чтобы Бог миловал ее, не давая такой должности. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании.
На комитете по соцполитике Валерия Порубова привлек доклад департамента здравоохранения о кадровых проблемах региона. В нем заявлялось, что в медучреждениях не хватает более 200 врачей. У парламентария возник ряд вопросов. Один из них касался конкретного плана по привлечению специалистов. «Только не нужно мне цифр. Мне нужен план, что конкретно будете делать?», — обратился с вопросом к депздраву депутат. На вопрос по кадровой политике вызвалась ответить главврач Елена Воронович. Это вызвало еще большее возмущение у Порубова.
«А почему вы отвечаете? Вы не руководитель департамента. Вот когда им станете, тогда и ответите», — сказал депутат. «Надеюсь, Бог милует», — ответила Воронович. При этом, на данный момент нет нужды в поиске нового директора ведомства. Им продолжает работать Елена Островских.
Депутат сообщила, что департамент очень много делает в этом направлении и у каждого главного врача есть плановые показатели по привлечению кадров. «Есть четкие учрежденные цифры, которые стоят в KPI. После комитета я и другие коллеги поедем в тюменский мединститут на ярмарку вакансий», — отметила парламентарий.
Воронович также заявила, что вопрос с кадровыми проблемами начнет решаться тогда, когда заработная плата врачей уравняется и не будет завесить от региональной поддержки. Депутат подчеркнула, что отток специалистов, в частности, происходит и из-за тех регионов с высокими зарплатами, которые «пылесосят» все кадры социальной сферы.
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