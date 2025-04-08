В Екатеринбурге умер обвиняемый в работе на спецслужбы Украины

09 апреля 2025 в 12:28 Размер текста - 17 +

Суд прекратил делопроизводство по делу Василия Раскова Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге умер Василий Расков, обвиняемый в государственной измене. Его уголовное дело прекращено, сообщили URA.RU в Свердловском областном суде. Раскову вменяли две статьи Уголовного кодекса РФ — покушение на незаконное перемещение через границу военной техники и госизмена. По версии следствия, в 2022 году мужчина сам вышел на связь со Службой безопасности Украины и по заданию собирал сведения военно-технического плана и информацию о стратегических объектах на территории Свердловской области. Кроме того, он собирался переправить через границу с Казахстаном две радиостанции. «Сегодня состоялось финальное судебное заседание. Уголовное преследование прекращено судом в связи со смертью подсудимого», — сказали в инстанции. По данным источника URA.RU, Расков умер дома. Предположительно, у него было заболевание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге умер Василий Расков, обвиняемый в государственной измене. Его уголовное дело прекращено, сообщили URA.RU в Свердловском областном суде. Раскову вменяли две статьи Уголовного кодекса РФ — покушение на незаконное перемещение через границу военной техники и госизмена. По версии следствия, в 2022 году мужчина сам вышел на связь со Службой безопасности Украины и по заданию собирал сведения военно-технического плана и информацию о стратегических объектах на территории Свердловской области. Кроме того, он собирался переправить через границу с Казахстаном две радиостанции. «Сегодня состоялось финальное судебное заседание. Уголовное преследование прекращено судом в связи со смертью подсудимого», — сказали в инстанции. По данным источника URA.RU, Расков умер дома. Предположительно, у него было заболевание.