08 апреля 2025

В Екатеринбурге умер обвиняемый в работе на спецслужбы Украины

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Мера пресечения Сергею Ряшину. Екатеринбург , арест, решетка, суд, мера пресечения, полицейский, конвой, судебное заседание
Суд прекратил делопроизводство по делу Василия Раскова Фото:

В Екатеринбурге умер Василий Расков, обвиняемый в государственной измене. Его уголовное дело прекращено, сообщили URA.RU в Свердловском областном суде.

Раскову вменяли две статьи Уголовного кодекса РФ — покушение на незаконное перемещение через границу военной техники и госизмена. По версии следствия, в 2022 году мужчина сам вышел на связь со Службой безопасности Украины и по заданию собирал сведения военно-технического плана и информацию о стратегических объектах на территории Свердловской области. Кроме того, он собирался переправить через границу с Казахстаном две радиостанции.

«Сегодня состоялось финальное судебное заседание. Уголовное преследование прекращено судом в связи со смертью подсудимого», — сказали в инстанции.

По данным источника URA.RU, Расков умер дома. Предположительно, у него было заболевание.

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В Екатеринбурге умер Василий Расков, обвиняемый в государственной измене. Его уголовное дело прекращено, сообщили URA.RU в Свердловском областном суде. Раскову вменяли две статьи Уголовного кодекса РФ — покушение на незаконное перемещение через границу военной техники и госизмена. По версии следствия, в 2022 году мужчина сам вышел на связь со Службой безопасности Украины и по заданию собирал сведения военно-технического плана и информацию о стратегических объектах на территории Свердловской области. Кроме того, он собирался переправить через границу с Казахстаном две радиостанции. «Сегодня состоялось финальное судебное заседание. Уголовное преследование прекращено судом в связи со смертью подсудимого», — сказали в инстанции. По данным источника URA.RU, Расков умер дома. Предположительно, у него было заболевание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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