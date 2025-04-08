Возле челябинского озера Тургояк взлетели цены на землю под коттеджи

09 апреля 2025 в 13:32 Размер текста - 17 +

Участки под ИЖС в поселке Тургояк продают по миллиону рублей за сотку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Тургояк Челябинской области рядом с одноименным озером в преддверии строительного сезона резко подорожали участки под ИЖС. В 2024 году участки под частные дома в среднем продавались по 500 000 рублей за сотку, а сейчас большинство из них выставлены на продажу уже по миллиону за сотку, сообщила юрист и риелтор по недвижимости Надежда Кушнова. «Перед началом строительного сезона цены в поселке Тургояк резко подскочили. В прошлом году средняя цена за сотку составляла 500 000 рублей за сотку, в этом году большинство участков под ИЖС выставлено на продажу по миллиону за сотку и выше», — сообщила Кушнова. Как отметила Кушнова, подорожание участков связано с тем, что строительство малоэтажных домов остается по-прежнему популярным. Многие считают, что квартиры сейчас дорого стоят, и начинают возводить дома. Также риелтор отмечает, что участки подорожали из-за того, что вблизи Миасса практически нет квартир с комфортными площадями для семей. Максимальная площадь квартиры в среднем 80 квадратных метров. При этом специалист по недвижимости дает прогноз: участки под ИЖС вблизи популярных озер Челябинской области продолжат расти в цене, так как плохая экологическая обстановка на Черном море подталкивает отказаться от поездок на юг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Тургояк Челябинской области рядом с одноименным озером в преддверии строительного сезона резко подорожали участки под ИЖС. В 2024 году участки под частные дома в среднем продавались по 500 000 рублей за сотку, а сейчас большинство из них выставлены на продажу уже по миллиону за сотку, сообщила юрист и риелтор по недвижимости Надежда Кушнова. «Перед началом строительного сезона цены в поселке Тургояк резко подскочили. В прошлом году средняя цена за сотку составляла 500 000 рублей за сотку, в этом году большинство участков под ИЖС выставлено на продажу по миллиону за сотку и выше», — сообщила Кушнова. Как отметила Кушнова, подорожание участков связано с тем, что строительство малоэтажных домов остается по-прежнему популярным. Многие считают, что квартиры сейчас дорого стоят, и начинают возводить дома. Также риелтор отмечает, что участки подорожали из-за того, что вблизи Миасса практически нет квартир с комфортными площадями для семей. Максимальная площадь квартиры в среднем 80 квадратных метров. При этом специалист по недвижимости дает прогноз: участки под ИЖС вблизи популярных озер Челябинской области продолжат расти в цене, так как плохая экологическая обстановка на Черном море подталкивает отказаться от поездок на юг.