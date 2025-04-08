08 апреля 2025

Возле челябинского озера Тургояк взлетели цены на землю под коттеджи

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Участки под ИЖС в поселке Тургояк продают по миллиону рублей за сотку Фото:

В поселке Тургояк Челябинской области рядом с одноименным озером в преддверии строительного сезона резко подорожали участки под ИЖС. В 2024 году участки под частные дома в среднем продавались по 500 000 рублей за сотку, а сейчас большинство из них выставлены на продажу уже по миллиону за сотку, сообщила юрист и риелтор по недвижимости Надежда Кушнова.

«Перед началом строительного сезона цены в поселке Тургояк резко подскочили. В прошлом году средняя цена за сотку составляла 500 000 рублей за сотку, в этом году большинство участков под ИЖС выставлено на продажу по миллиону за сотку и выше», — сообщила Кушнова.

Как отметила Кушнова, подорожание участков связано с тем, что строительство малоэтажных домов остается по-прежнему популярным. Многие считают, что квартиры сейчас дорого стоят, и начинают возводить дома.

Также риелтор отмечает, что участки подорожали из-за того, что вблизи Миасса практически нет квартир с комфортными площадями для семей. Максимальная площадь квартиры в среднем 80 квадратных метров. При этом специалист по недвижимости дает прогноз: участки под ИЖС вблизи популярных озер Челябинской области продолжат расти в цене, так как плохая экологическая обстановка на Черном море подталкивает отказаться от поездок на юг.

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В поселке Тургояк Челябинской области рядом с одноименным озером в преддверии строительного сезона резко подорожали участки под ИЖС. В 2024 году участки под частные дома в среднем продавались по 500 000 рублей за сотку, а сейчас большинство из них выставлены на продажу уже по миллиону за сотку, сообщила юрист и риелтор по недвижимости Надежда Кушнова. «Перед началом строительного сезона цены в поселке Тургояк резко подскочили. В прошлом году средняя цена за сотку составляла 500 000 рублей за сотку, в этом году большинство участков под ИЖС выставлено на продажу по миллиону за сотку и выше», — сообщила Кушнова. Как отметила Кушнова, подорожание участков связано с тем, что строительство малоэтажных домов остается по-прежнему популярным. Многие считают, что квартиры сейчас дорого стоят, и начинают возводить дома. Также риелтор отмечает, что участки подорожали из-за того, что вблизи Миасса практически нет квартир с комфортными площадями для семей. Максимальная площадь квартиры в среднем 80 квадратных метров. При этом специалист по недвижимости дает прогноз: участки под ИЖС вблизи популярных озер Челябинской области продолжат расти в цене, так как плохая экологическая обстановка на Черном море подталкивает отказаться от поездок на юг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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