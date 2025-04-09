Текслер грубо отругал подчиненных за ржавые дорожные знаки в Челябинской области. Видео

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На дорогах Челябинской области не должны стоят ржавые знаки, говорит Текслер
На дорогах Челябинской области не должны стоят ржавые знаки, говорит Текслер Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в грубой форме отчитал миндор и глав муниципалитетов за ржавые дорожные знаки в регионе. Стыдно ездить по дорогам, заявил Текслер.

«Не забывайте про дорожные знаки. Я еще раз обращаюсь к министерству дорожного хозяйства и транспорта и ко всем главам. Стыдно просто иногда ездить по дорогам и видеть ржавый указатель на населенные пункты. У вас тоже ведь глаза есть», — заявил Текслер на совещание с главами муниципалитетов и региональным правительством. Слова Текслера цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.

В этом году в регионе большие планы в части замены дорожных знаков, отметил губернатор. Главам он заявил, что им должно быть стыдно за ржавые знаки, которые стоят прямо на въезде в населенный пункт, особенно в административный центр.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в грубой форме отчитал миндор и глав муниципалитетов за ржавые дорожные знаки в регионе. Стыдно ездить по дорогам, заявил Текслер. «Не забывайте про дорожные знаки. Я еще раз обращаюсь к министерству дорожного хозяйства и транспорта и ко всем главам. Стыдно просто иногда ездить по дорогам и видеть ржавый указатель на населенные пункты. У вас тоже ведь глаза есть», — заявил Текслер на совещание с главами муниципалитетов и региональным правительством. Слова Текслера цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. В этом году в регионе большие планы в части замены дорожных знаков, отметил губернатор. Главам он заявил, что им должно быть стыдно за ржавые знаки, которые стоят прямо на въезде в населенный пункт, особенно в административный центр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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