В центре Челябинска возле торгового центра на месте снесенного ЖК «Княжеский» построят новый микрорайон. На территории площадью 7,46 гектара планируется возвести два высотных жилых дома с эксплуатируемой кровлей, школу и детский сад. Проект одобрила градостроительная комиссия после общественных обсуждений, сообщается на сайте мэрии.
«Утвердить документацию планировки территории в Калининском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию планировки территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте мэрии.
Проектируемая территория расположена в Калининском районе и ограничена улицами Братьев Кашириных, Свердловским проспектом, Каслинской. По проекту на территории планируется возвести два многоквартирных дома с паркингом на 159 и 400 машино-мест, детский сад на 160 мест, магазин и торгово-развлекательный комплекс (ТРК). Также реконструируют расположенную на территории поликлинику, построят школу на 1100 мест.
При этом сам жилой комплекс будут возводить два застройщика — ООО СЗ «БМ-Групп» и ООО «СЗ „Космос-Групп“. Строительством соцобъектов, а именно детсада и школы, займется муниципалитет. Согласно документации, в первую очередь застройщик „БМ Групп“ возведет многоквартирный дом со встроенными объектами жилой застройки, эксплуатируемой кровлей и автостоянкой на 300-400 мест. Во вторую очередь застройщик „Космос Груп“ построит высотный жилой дом с эксплуатируемой крышей и автостоянкой на 159 машиномест. Также на втором этапе строительства возведут детсад на 160 мест.
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