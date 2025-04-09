ГТРК «Грозный» показала фото нападавшего на пост ДПС в Чечне

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Юноша совершил нападение на сотрудников ДПС
Юноша совершил нападение на сотрудников ДПС Фото:

Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» опубликовала фотографию семнадцатилетнего юноши, который совершил нападение на пост ДПС в Ачхой-Мартане. Соответсвующее изображение появилось в спецрепортаже с совещания главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Убийца — выходец из этого села (Ачхой-Мартан), проживавший в Москве», — передает корреспондент на опубликованном в  telegram-канале телекомпании видео. Там уточнили, что по прибытии в республику подросток совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали поддержание общественного порядка в Ачхой-Мартане.

Ранее в Ачхой-Мартане произошло нападение на сотрудников ДПС. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета региона, инцидент случился примерно в 21:00. Мужчина с ножом атаковал патрульных на дорожно-постовом пункте. Нападающий был убит в ходе ответного огня, передает «Национальная служба новостей».

Преступником оказался 17-летний юноша
Преступником оказался 17-летний юноша
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Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» опубликовала фотографию семнадцатилетнего юноши, который совершил нападение на пост ДПС в Ачхой-Мартане. Соответсвующее изображение появилось в спецрепортаже с совещания главы Чечни Рамзана Кадырова. «Убийца — выходец из этого села (Ачхой-Мартан), проживавший в Москве», — передает корреспондент на опубликованном в  telegram-канале телекомпании видео. Там уточнили, что по прибытии в республику подросток совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали поддержание общественного порядка в Ачхой-Мартане. Ранее в Ачхой-Мартане произошло нападение на сотрудников ДПС. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета региона, инцидент случился примерно в 21:00. Мужчина с ножом атаковал патрульных на дорожно-постовом пункте. Нападающий был убит в ходе ответного огня, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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