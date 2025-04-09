Власти ХМАО сделали заявление о советских ядерных испытаниях в регионе

Руководство СССР провело на территории ХМАО 5 ядерных испытаний
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© Служба новостей «URA.RU»
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В советские времена на территории ХМАО провели пять ядерных испытаний (фотоиллюстрация)
В советские времена на территории ХМАО провели пять ядерных испытаний (фотоиллюстрация) Фото:

Руководство СССР с 1978 по 1985 год проводило на территории ХМАО ядерные испытания для увеличения нефтедобычи пластов и проведения сейсморазведки: в окрестностях поселков Пальяново, Игрима и Лемпино, а также городов Лянтора и Пыть-Яха. В окружном департаменте региональной безопасности заявили URA.RU, что заказчиком было Министерство геологии и Министерство нефтяной промышленности СССР, а все взрывы не предполагали выхода радиации на поверхность.

«Разработку и сопровождение (осуществление и обеспечение радиационной безопасности) взрывов обеспечивал московский „Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии“. Все взрывы были камуфлетными (герметичными), что не предполагает выхода радиоактивности на земную поверхность. В 2011 году разработаны „Порядки проведения радиационного мониторинга в местах проведения подземных ядерных взрывов, осуществлённых в мирных целях на территории Югры и на территориях населённых пунктов, прилегающих к ним“, которые были утверждены территориальным управлением Роспотребнадзора. В соответствии с ними с периодичностью один раз в пять лет на каждом объекте ПЯВ и в прилегающих к ним населённых пунктах проводится радиационный контроль. Каких-либо отклонений от естественного радиационного фона на территориях объектов ПЯВ и прилегающих к ним населённых пунктов выявлено не было», — сообщили в департаменте.

Согласно данным югорского отделения Русского географического общества, первый взрыв, «Кратон 1», провели в 1978 году в Березовском районе. Второй — «Кимберлит 1», годом позже, в Нефтеюганском районе. Испытания под грифом «Ангара» провели в 1980 году, в Октябрьском районе. Четыре года спустя «Кварц 3» прогремел под землей недалеко от Лянтора. Последним был «Бензол» — снова Нефтеюганский район, в 1985 году.

«Бензол» был самым глубоким в мире (2850 м), его мощность составляла 2,5 килотонны — это одна седьмая от мощности Хиросимы. Старожилы говорят, что взрывы производили секретно, без предупреждения населения. Местные жители регулярно пишут в соцсетях, что в югорские болота якобы сбрасывали контейнеры с радиоактивными отходами с самолетов и вертолетов. В правительстве Югры сообщают, что это не так. «[Из-за камуфлетности взрывов] ни о каких контейнерах с радиоактивными отходами и их сбросе в болота не могло и не может идти речи», — уверяет ДРБ Югры.

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Руководство СССР с 1978 по 1985 год проводило на территории ХМАО ядерные испытания для увеличения нефтедобычи пластов и проведения сейсморазведки: в окрестностях поселков Пальяново, Игрима и Лемпино, а также городов Лянтора и Пыть-Яха. В окружном департаменте региональной безопасности заявили URA.RU, что заказчиком было Министерство геологии и Министерство нефтяной промышленности СССР, а все взрывы не предполагали выхода радиации на поверхность. «Разработку и сопровождение (осуществление и обеспечение радиационной безопасности) взрывов обеспечивал московский „Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии“. Все взрывы были камуфлетными (герметичными), что не предполагает выхода радиоактивности на земную поверхность. В 2011 году разработаны „Порядки проведения радиационного мониторинга в местах проведения подземных ядерных взрывов, осуществлённых в мирных целях на территории Югры и на территориях населённых пунктов, прилегающих к ним“, которые были утверждены территориальным управлением Роспотребнадзора. В соответствии с ними с периодичностью один раз в пять лет на каждом объекте ПЯВ и в прилегающих к ним населённых пунктах проводится радиационный контроль. Каких-либо отклонений от естественного радиационного фона на территориях объектов ПЯВ и прилегающих к ним населённых пунктов выявлено не было», — сообщили в департаменте. Согласно данным югорского отделения Русского географического общества, первый взрыв, «Кратон 1», провели в 1978 году в Березовском районе. Второй — «Кимберлит 1», годом позже, в Нефтеюганском районе. Испытания под грифом «Ангара» провели в 1980 году, в Октябрьском районе. Четыре года спустя «Кварц 3» прогремел под землей недалеко от Лянтора. Последним был «Бензол» — снова Нефтеюганский район, в 1985 году. «Бензол» был самым глубоким в мире (2850 м), его мощность составляла 2,5 килотонны — это одна седьмая от мощности Хиросимы. Старожилы говорят, что взрывы производили секретно, без предупреждения населения. Местные жители регулярно пишут в соцсетях, что в югорские болота якобы сбрасывали контейнеры с радиоактивными отходами с самолетов и вертолетов. В правительстве Югры сообщают, что это не так. «[Из-за камуфлетности взрывов] ни о каких контейнерах с радиоактивными отходами и их сбросе в болота не могло и не может идти речи», — уверяет ДРБ Югры.
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