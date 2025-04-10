США готовы увеличить штат посольства в Москве для выдачи виз россиянам

Соединенные Штаты Америки намерены нарастить численность персонала своего посольства в Москве для возобновления полноценной выдачи виз россиянам. Об этом пишет ТАСС.
«Речь идет об укомплектации посольства в Москве до уровня, который позволит адекватно оказывать консульские услуги», — заявил источник агентства. Это происходит на фоне переговоров США и России.
Новый раунд намечен на 10 апреля. Они пройдут в Стамбуле. На повестке дня будет работа дипломатических миссий. Политолог Алексей Мартынов уверен, что это обсуждение приведет к ощутимому результату, ведь будут обсуждаться практические шаги, пишет МК.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.