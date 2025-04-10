США готовы увеличить штат посольства в Москве для выдачи виз россиянам

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Представители РФ и США 10 апреля встретятся в Стамбуле для обсуждения дипмиссий
Представители РФ и США 10 апреля встретятся в Стамбуле для обсуждения дипмиссий Фото:

Соединенные Штаты Америки намерены нарастить численность персонала своего посольства в Москве для возобновления полноценной выдачи виз россиянам. Об этом пишет ТАСС. 

«Речь идет об укомплектации посольства в Москве до уровня, который позволит адекватно оказывать консульские услуги», — заявил источник агентства. Это происходит на фоне переговоров США и России. 

Новый раунд намечен на 10 апреля. Они пройдут в Стамбуле. На повестке дня будет работа дипломатических миссий. Политолог Алексей Мартынов уверен, что это обсуждение приведет к ощутимому результату, ведь будут обсуждаться практические шаги, пишет МК.RU

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Соединенные Штаты Америки намерены нарастить численность персонала своего посольства в Москве для возобновления полноценной выдачи виз россиянам. Об этом пишет ТАСС.  «Речь идет об укомплектации посольства в Москве до уровня, который позволит адекватно оказывать консульские услуги», — заявил источник агентства. Это происходит на фоне переговоров США и России.  Новый раунд намечен на 10 апреля. Они пройдут в Стамбуле. На повестке дня будет работа дипломатических миссий. Политолог Алексей Мартынов уверен, что это обсуждение приведет к ощутимому результату, ведь будут обсуждаться практические шаги, пишет МК.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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