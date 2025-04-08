МИД РФ анонсировал новые Стамбульские переговоры

В Министерстве иностранных дел России (МИД РФ) сообщили о предстоящих переговорах с США. Они должны пройти в Стамбуле в ближайшие дни. Основной темой обсуждения станет нормализация работы дипломатических миссий.
«В ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран», — сообщили в МИД РФ. Информацию об этом передает ТАСС.
Местоположение, формат и состав участников предстоящей встречи остаются прежними. Переговоры будут проведены в Стамбуле. Российскую делегацию продолжит возглавлять посол России в США Александр Дарчиев. От американской стороны в качестве представителя выступит заместитель заместителя государственного секретаря Соната Коултер.
27 февраля в Стамбуле состоялись закрытые переговоры между делегациями России и Соединенных Штатов, продолжительностью шесть с половиной часов. В ходе встречи были достигнуты договоренности касаемо финансирования дипломатических представительств, обсуждены вопросы, связанные с дипломатической собственностью, а также рассмотрены меры по укреплению двусторонних отношений.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, основой мирного договора украинского конфликта могут стать стамбульские соглашения. Он также отметил, что РФ на возможных переговорах с Украиной должна будет обратить внимание на дефицит суверенности Киева, передает RT.
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