12 апреля 2025

Родные потеряли арестованного свердловского мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Константину Трофимову. Первоуральск, трофимов константин
Константин Трофимов под следствием с прошлого года Фото:
новость из сюжета
В Артемовском задержали мэра

Родные арестованного по делу о коррупции мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова потеряли его после того, как областной суд отменил ему меру пресечения. Об этом URA.RU рассказал близкий к семье источник.

«Апелляция по делу Трофимова прошла в начале апреля. Облсуд освободил его из-под стражи, и родные подумали, что Трофимова должны были выпустить на свободу. Но этого не произошло», — сказал собеседник агентства. В Свердловском облсуде корреспонденту пояснили, что постановление суда первой инстанции об аресте мэра было отменено из-за процессуальных нарушений. После этого облсуд рассмотрел прошение силовиков о помещении Трофимова за решетку и удовлетворил его. Чиновник остается под стражей до 17 апреля.

О задержании Трофимова стало известно 18 сентября 2024 года. Через два дня его отправили в следственный изолятор (то есть под стражей он уже семь месяцев). Следствие считает, что Трофимов получил в качестве взятки три миллиона рублей от директора лагеря имени Павлика Морозова Натальи Яговитиной и водонагреватель от главы местной муниципальной управляющей компании «Наш дом» Ярослава Николаева. При этом источник URA.RU утверждает, что сыщики так и не нашли деньги, которые Яговитина якобы передавала Трофимову.

Сам он вину отрицает и считает, что его оговорили. В частности, Яговитину он неоднократно критиковал за плохую работу и просил силовиков проверить ее на причастность к мошенничеству. А незадолго до задержания он не продлил с ней трудовой договор. Подробнее о деле в сюжете URA.RU.

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Родные арестованного по делу о коррупции мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова потеряли его после того, как областной суд отменил ему меру пресечения. Об этом URA.RU рассказал близкий к семье источник. «Апелляция по делу Трофимова прошла в начале апреля. Облсуд освободил его из-под стражи, и родные подумали, что Трофимова должны были выпустить на свободу. Но этого не произошло», — сказал собеседник агентства. В Свердловском облсуде корреспонденту пояснили, что постановление суда первой инстанции об аресте мэра было отменено из-за процессуальных нарушений. После этого облсуд рассмотрел прошение силовиков о помещении Трофимова за решетку и удовлетворил его. Чиновник остается под стражей до 17 апреля. О задержании Трофимова стало известно 18 сентября 2024 года. Через два дня его отправили в следственный изолятор (то есть под стражей он уже семь месяцев). Следствие считает, что Трофимов получил в качестве взятки три миллиона рублей от директора лагеря имени Павлика Морозова Натальи Яговитиной и водонагреватель от главы местной муниципальной управляющей компании «Наш дом» Ярослава Николаева. При этом источник URA.RU утверждает, что сыщики так и не нашли деньги, которые Яговитина якобы передавала Трофимову. Сам он вину отрицает и считает, что его оговорили. В частности, Яговитину он неоднократно критиковал за плохую работу и просил силовиков проверить ее на причастность к мошенничеству. А незадолго до задержания он не продлил с ней трудовой договор. Подробнее о деле в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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