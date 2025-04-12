Родные потеряли арестованного свердловского мэра

13 апреля 2025 в 17:24 Размер текста - 17 +

Константин Трофимов под следствием с прошлого года Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Артемовском задержали мэра Родные арестованного по делу о коррупции мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова потеряли его после того, как областной суд отменил ему меру пресечения. Об этом URA.RU рассказал близкий к семье источник. «Апелляция по делу Трофимова прошла в начале апреля. Облсуд освободил его из-под стражи, и родные подумали, что Трофимова должны были выпустить на свободу. Но этого не произошло», — сказал собеседник агентства. В Свердловском облсуде корреспонденту пояснили, что постановление суда первой инстанции об аресте мэра было отменено из-за процессуальных нарушений. После этого облсуд рассмотрел прошение силовиков о помещении Трофимова за решетку и удовлетворил его. Чиновник остается под стражей до 17 апреля. О задержании Трофимова стало известно 18 сентября 2024 года. Через два дня его отправили в следственный изолятор (то есть под стражей он уже семь месяцев). Следствие считает, что Трофимов получил в качестве взятки три миллиона рублей от директора лагеря имени Павлика Морозова Натальи Яговитиной и водонагреватель от главы местной муниципальной управляющей компании «Наш дом» Ярослава Николаева. При этом источник URA.RU утверждает, что сыщики так и не нашли деньги, которые Яговитина якобы передавала Трофимову. Сам он вину отрицает и считает, что его оговорили. В частности, Яговитину он неоднократно критиковал за плохую работу и просил силовиков проверить ее на причастность к мошенничеству. А незадолго до задержания он не продлил с ней трудовой договор. Подробнее о деле в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родные арестованного по делу о коррупции мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова потеряли его после того, как областной суд отменил ему меру пресечения. Об этом URA.RU рассказал близкий к семье источник. «Апелляция по делу Трофимова прошла в начале апреля. Облсуд освободил его из-под стражи, и родные подумали, что Трофимова должны были выпустить на свободу. Но этого не произошло», — сказал собеседник агентства. В Свердловском облсуде корреспонденту пояснили, что постановление суда первой инстанции об аресте мэра было отменено из-за процессуальных нарушений. После этого облсуд рассмотрел прошение силовиков о помещении Трофимова за решетку и удовлетворил его. Чиновник остается под стражей до 17 апреля. О задержании Трофимова стало известно 18 сентября 2024 года. Через два дня его отправили в следственный изолятор (то есть под стражей он уже семь месяцев). Следствие считает, что Трофимов получил в качестве взятки три миллиона рублей от директора лагеря имени Павлика Морозова Натальи Яговитиной и водонагреватель от главы местной муниципальной управляющей компании «Наш дом» Ярослава Николаева. При этом источник URA.RU утверждает, что сыщики так и не нашли деньги, которые Яговитина якобы передавала Трофимову. Сам он вину отрицает и считает, что его оговорили. В частности, Яговитину он неоднократно критиковал за плохую работу и просил силовиков проверить ее на причастность к мошенничеству. А незадолго до задержания он не продлил с ней трудовой договор. Подробнее о деле в сюжете URA.RU.