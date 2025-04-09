Бизнес-омбудсмен Петербурга указал на дефицит кадров на производстве

Несмотря на то что российская экономика показала рост на 4% и уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня, промышленные предприятия Петербурга испытывают острую нехватку квалифицированных кадров. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе, Валерий Калугин, подчеркнул эту проблему в своем отчете перед Законодательным собранием.
«Мы должны вернуться в общество уважительного отношения к рабочим профессиям, и оплачивать это должно государство», — заявил бизнес-омбудсмен. Основной проблемой, с которой сталкиваются предприятия, является дефицит молодых специалистов. По данным опросов, около 70% предпринимателей заявляют об отсутствии в их штатах молодых кадров, а каждый второй предприниматель прогнозирует дефицит высококвалифицированных специалистов и через десять лет.
В ответ на кадровый кризис, предприятия начали создавать специализированные учебные программы и центры для подготовки молодежи. Однако, несмотря на эти усилия, молодые специалисты продолжают покидать промышленный сектор.
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