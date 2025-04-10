Россиянин попытался вывезти из Таиланда сушенную голову крокодила

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У россиянина, прибывшего из Омска, в багаже обнаружили незадекларированную голову крокодила
У россиянина, прибывшего из Омска, в багаже обнаружили незадекларированную голову крокодила Фото:

Омские таможенники обнаружили в багаже россиянина, прилетевшего из Таиланда, высушенную голову крокодила. Находка была сделана во время рентгеновского контроля багажа пассажиров.

«Омские таможенники обнаружили голову крокодила в багаже туриста из Таиланда», — сообщили представители Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ в официальном telegram-канале ведомства. По словам мужчины, он приобрел этот экзотический сувенир для личной коллекции, не осознавая необходимости декларирования и наличия специальных разрешений.

Последующая экспертиза подтвердила, что голова рептилии принадлежит к виду крокодилов, который защищен Конвенцией СИТЕС. В связи с этим возбуждены два административных дела: за несоблюдение запретов и ограничений по импорту объектов флоры и фауны, а также за недекларирование товаров. Нарушителю грозит штраф и конфискация найденного предмета.

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Омские таможенники обнаружили в багаже россиянина, прилетевшего из Таиланда, высушенную голову крокодила. Находка была сделана во время рентгеновского контроля багажа пассажиров. «Омские таможенники обнаружили голову крокодила в багаже туриста из Таиланда», — сообщили представители Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ в официальном telegram-канале ведомства. По словам мужчины, он приобрел этот экзотический сувенир для личной коллекции, не осознавая необходимости декларирования и наличия специальных разрешений. Последующая экспертиза подтвердила, что голова рептилии принадлежит к виду крокодилов, который защищен Конвенцией СИТЕС. В связи с этим возбуждены два административных дела: за несоблюдение запретов и ограничений по импорту объектов флоры и фауны, а также за недекларирование товаров. Нарушителю грозит штраф и конфискация найденного предмета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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