Вертолет потерпел крушение в Нью-Йорке

Спасатели оперативно прибыли на место крушения вертолета
Вертолет упал в реку Гудзон, протекающую в Нью-Йорке (США). Предварительно, у него отказали лопасти. Об этом заявили в экстренных службах города. Отмечается, что о жертвах к настоящему моменту ничего неизвестно.
«Вертолет упал в реку Гудзон. Спасательные работы продолжаются. По всей видимости, сломался пропеллер. Пока не ясно, есть ли жертвы», — сообщил New York Post со ссылкой на пожарную службу Нью-Йорка.
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