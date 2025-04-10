10 апреля 2025

Вертолет потерпел крушение в Нью-Йорке

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели оперативно прибыли на место крушения вертолета
Спасатели оперативно прибыли на место крушения вертолета Фото:

Вертолет упал в реку Гудзон, протекающую в Нью-Йорке (США). Предварительно, у него отказали лопасти. Об этом заявили в экстренных службах города. Отмечается, что о жертвах к настоящему моменту ничего неизвестно.

«Вертолет упал в реку Гудзон. Спасательные работы продолжаются. По всей видимости, сломался пропеллер. Пока не ясно, есть ли жертвы», — сообщил New York Post со ссылкой на пожарную службу Нью-Йорка.

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Вертолет упал в реку Гудзон, протекающую в Нью-Йорке (США). Предварительно, у него отказали лопасти. Об этом заявили в экстренных службах города. Отмечается, что о жертвах к настоящему моменту ничего неизвестно. «Вертолет упал в реку Гудзон. Спасательные работы продолжаются. По всей видимости, сломался пропеллер. Пока не ясно, есть ли жертвы», — сообщил New York Post со ссылкой на пожарную службу Нью-Йорка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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