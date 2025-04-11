Россиянам рассказали о получении компенсации за спам-звонки

Верховный суд России (ВС РФ) признал право граждан на получение компенсации за моральный вред из-за спам-звонков с рекламой. Об этом говорится в определении коллегии по гражданским делам.
«Верховный суд признал право на компенсацию морального вреда за навязчивые звонки с рекламой», — сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда. Там добавили, что ВС РФ рассмотрел дело москвича, который получал навязчивые предложения от банка «Русский Стандарт», хотя не был его клиентом. После обращения с требованием прекратить звонки, мужчина продолжал получать их, что вызывало у него беспокойство и неудобства.
Он подал иск с требованием о компенсации в размере пяти тысяч рублей. Банк объяснил ситуацию ошибкой, но суды всех инстанций встали на его сторону. Верховный суд отметил, что вина банка в причинении морального вреда презюмируется, пока не будет доказано обратное, и направил дело на пересмотр.
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