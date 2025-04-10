На курганской трассе погиб водитель легковушки в ДТП с грузовиком

На трассе Курганской области погиб водитель легковой машины после встречного столкновения с грузовиком. Об этом URA.RU сообщили в Упрдор «Южный Урал». Информацию подтвердили в областной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, авария произошла 10 апреля на 152 км трассы Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган». «В результате ДТП погиб водитель легковушки до приезда скорой помощи», — сообщили URA.RU в дорожной организации.
Корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГАИ уточнили, что ДТП случилось на территории Катайского округа. Водитель 1979 года рождения на автомобиле Lada Kalina ехал со стороны Катайска в сторону Далматово. По предварительной информации, мужчина выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль Renault с прицепом. В нем находился мужчина 1982 года рождения. Обстоятельства и причины смертельной аварии выясняются.
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