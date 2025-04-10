10 апреля 2025

В Пермском крае пенсионер утонул во время рыбалки

© Служба новостей «URA.RU»
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Все произошло на реке Ирень в Кунгурском муниципальном округе
Все произошло на реке Ирень в Кунгурском муниципальном округе Фото:

В Пермском крае 77-летний пенсионер ушел на рыбалку и провалился под лед. Инцидент произошел 10 апреля на реке Ирень в Кунгурском муниципальном округе (Пермский край). 

«В оперативную дежурную смену поступила информация о происшествии на реке Ирень возле села Усть-Турка. К месту происшествия привлекались силы и средства от РСЧС в количестве пяти человек и две единицы техники. От МЧС России силы и средства не привлекались. В результате происшествия мужчина погиб. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кунгуре рыбак оказался на отколовшейся льдине. Река уносила его вниз по течению, но на помощь пришли очевидцы. Они бросили мужчине веревку и смогли притянуть льдину к берегу. 

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В Пермском крае 77-летний пенсионер ушел на рыбалку и провалился под лед. Инцидент произошел 10 апреля на реке Ирень в Кунгурском муниципальном округе (Пермский край).  «В оперативную дежурную смену поступила информация о происшествии на реке Ирень возле села Усть-Турка. К месту происшествия привлекались силы и средства от РСЧС в количестве пяти человек и две единицы техники. От МЧС России силы и средства не привлекались. В результате происшествия мужчина погиб. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кунгуре рыбак оказался на отколовшейся льдине. Река уносила его вниз по течению, но на помощь пришли очевидцы. Они бросили мужчине веревку и смогли притянуть льдину к берегу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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