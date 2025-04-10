В Пермском крае пенсионер утонул во время рыбалки

В Пермском крае 77-летний пенсионер ушел на рыбалку и провалился под лед. Инцидент произошел 10 апреля на реке Ирень в Кунгурском муниципальном округе (Пермский край).
«В оперативную дежурную смену поступила информация о происшествии на реке Ирень возле села Усть-Турка. К месту происшествия привлекались силы и средства от РСЧС в количестве пяти человек и две единицы техники. От МЧС России силы и средства не привлекались. В результате происшествия мужчина погиб. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кунгуре рыбак оказался на отколовшейся льдине. Река уносила его вниз по течению, но на помощь пришли очевидцы. Они бросили мужчине веревку и смогли притянуть льдину к берегу.
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