Лука Сафронов назвал важный факт из жизни Паши Техника

В Москве началось прощание с репером Пашей Техником (Павел Ивлев) возле храма Апостолов Петра и Павла в Лефортово. Церемонию посетил сын художника Никоса Сафронова Лука Сафронов. Он отметил, что репер был крещеным.
«Люди готовы почтить его память, придя в православную церковь, православный храм, где он был когда-то крещен. А самое важное, что он был соборован <...> Это такой важный факт из жизни», — сообщил Сафронов. Об этом мужчина заявил в беседе с корреспондентом URA.RU. Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая ранее рассказывала, что Лука Сафронов взял на себя почти всю организацию похорон.
Техник скончался 5 апреля 2025 года. Незадолго до смерти его госпитализировали на острове Пхукет из-за отравления запрещенными веществами, которое позднее привело к развитию пневмонии.
Бывшая супруга артиста Ева Карицкая (Карина Мельничук), обвинила последнюю возлюбленную музыканта в том, что та управляла его мобильным телефоном и стерла все данные перед его смертью, кроме одного видео. Она также заявила, что та причастна к гибели Техника.
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