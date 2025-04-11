Лука Сафронов назвал важный факт из жизни Паши Техника

Лука Сафронов: Пашу Техника отпевали в храме, где он был когда-то крещен
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В России прощаются с Техником
В России прощаются с Техником Фото:

В Москве началось прощание с репером Пашей Техником (Павел Ивлев) возле храма Апостолов Петра и Павла в Лефортово. Церемонию посетил сын художника Никоса Сафронова Лука Сафронов. Он отметил, что репер был крещеным.

«Люди готовы почтить его память, придя в православную церковь, православный храм, где он был когда-то крещен. А самое важное, что он был соборован <...> Это такой важный факт из жизни», — сообщил Сафронов. Об этом мужчина заявил в беседе с корреспондентом URA.RU. Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая ранее рассказывала, что Лука Сафронов взял на себя почти всю организацию похорон.

Техник скончался 5 апреля 2025 года. Незадолго до смерти его госпитализировали на острове Пхукет из-за отравления запрещенными веществами, которое позднее привело к развитию пневмонии.

Бывшая супруга артиста Ева Карицкая (Карина Мельничук), обвинила последнюю возлюбленную музыканта в том, что та управляла его мобильным телефоном и стерла все данные перед его смертью, кроме одного видео. Она также заявила, что та причастна к гибели Техника.

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В Москве началось прощание с репером Пашей Техником (Павел Ивлев) возле храма Апостолов Петра и Павла в Лефортово. Церемонию посетил сын художника Никоса Сафронова Лука Сафронов. Он отметил, что репер был крещеным. «Люди готовы почтить его память, придя в православную церковь, православный храм, где он был когда-то крещен. А самое важное, что он был соборован <...> Это такой важный факт из жизни», — сообщил Сафронов. Об этом мужчина заявил в беседе с корреспондентом URA.RU. Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая ранее рассказывала, что Лука Сафронов взял на себя почти всю организацию похорон. Техник скончался 5 апреля 2025 года. Незадолго до смерти его госпитализировали на острове Пхукет из-за отравления запрещенными веществами, которое позднее привело к развитию пневмонии. Бывшая супруга артиста Ева Карицкая (Карина Мельничук), обвинила последнюю возлюбленную музыканта в том, что та управляла его мобильным телефоном и стерла все данные перед его смертью, кроме одного видео. Она также заявила, что та причастна к гибели Техника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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