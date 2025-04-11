Перед гибелью Паши Техника его девушка очистила телефон и оставила лишь одно видео

Бывшая жена Техники обвинила его последнюю возлюбленную в гибели артиста
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Девушка Техника почистила телефон репера незадолго до его смерти, заявила экс-жена погибшего Карицкая
Девушка Техника почистила телефон репера незадолго до его смерти, заявила экс-жена погибшего Карицкая Фото:

Бывшая жена скончавшегося в Таиланде рэпера ПашиТехника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук) заявила, что последняя возлюбленная артиста управляла его телефоном и очистила его перед смертью музыканта, оставив только одно видео. Карицкая обвинила девушку в гибели артиста и сокрытии.

По словам Карицкой, последняя возлюбленная Ивлева, Кристина довела его до гроба. «Это было 25 число. Ему, как мы видим, было очень плохо. С 24 числа телефоном управляла только Тина. Записывает видео для мамы, якобы все хорошо. Она почистила весь телефон перед тем, как мне его отдать. Нет ни с кем переписок, ничего. Только забыла удалить одно это видео…», — написала Карицкая в своем telegram-канале, приложив соответсвующее кадры. На них видно, как музыкант, находясь в тяжелом состоянии, практически не реагирует на происходящее вокруг, после чего падает на кровать.

Карицкая также поделилась, как она забирала личные вещи Техника, включая его телефон. «Когда я приехала забирать документы и телефон Паши к дому где они проживали <....> во дворе стоял матрас с кровью. Здесь уже загадка чья там кровь и что там в доме происходило», — заявила девушка.

Техник скончался 5 апреля 2025 года. Ранее его госпитализировали на острове Пхукет с диагнозом «отравление запрещенными веществами», после это переросло в пневмонию. 

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Бывшая жена скончавшегося в Таиланде рэпера ПашиТехника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук) заявила, что последняя возлюбленная артиста управляла его телефоном и очистила его перед смертью музыканта, оставив только одно видео. Карицкая обвинила девушку в гибели артиста и сокрытии. По словам Карицкой, последняя возлюбленная Ивлева, Кристина довела его до гроба. «Это было 25 число. Ему, как мы видим, было очень плохо. С 24 числа телефоном управляла только Тина. Записывает видео для мамы, якобы все хорошо. Она почистила весь телефон перед тем, как мне его отдать. Нет ни с кем переписок, ничего. Только забыла удалить одно это видео…», — написала Карицкая в своем telegram-канале, приложив соответсвующее кадры. На них видно, как музыкант, находясь в тяжелом состоянии, практически не реагирует на происходящее вокруг, после чего падает на кровать. Карицкая также поделилась, как она забирала личные вещи Техника, включая его телефон. «Когда я приехала забирать документы и телефон Паши к дому где они проживали <....> во дворе стоял матрас с кровью. Здесь уже загадка чья там кровь и что там в доме происходило», — заявила девушка. Техник скончался 5 апреля 2025 года. Ранее его госпитализировали на острове Пхукет с диагнозом «отравление запрещенными веществами», после это переросло в пневмонию. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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