Что известно о молочной компании, затопившей нечистотами тюменскую деревню

Тюменская компания ООО ПК «Молоко», которую обвиняют в заливе нечистотами поля между деревнями Маслянка и Киндер в Нижнетавдинском районе, по итогам финансового 2024 года нарастила прибыль. Об этом свидетельствуют документы, размещенные в госреестре бухгалтерской отчетности.
«ООО ПК „Молоко“. Доходы предприятия в 2024 году составили 1,98 миллиарда рублей. Расходы — 1,72 миллиарда рублей. Чистая прибыль — 262 миллиона рублей. Показатель прибыли по итогам 2023 года — 124,5 миллиона рублей», — сообщает отчет госреестра.
Кому принадлежит ПК «Молоко»
По данным системы прослеживаемости бизнеса СБИС, с марта 2024 года компанией руководит Севак Казарян. Учредителем и держателем 99% уставного капитала является ООО «Казанское» — это агрогомпания, которой руководит Мариам Степанян. Отмечается, что она же является единоличным учредителем УК «АРСИБ Холдинг групп», а также еще нескольких компаний, которыми управляет УК «АРСИБ Агро». Эти компании входят в состав холдинга «Арсиб».
Налоги и финансы
По данным налоговой, в настоящий момент в компании работает более 200 сотрудников. Открытых вакансий по данным hh.ru у ПК «Молоко» нет.
Налоговая сообщает, что по состоянию на 10 февраля у компании имелась задолженность по налогам на сумму 2,67 миллиона рублей. После этого сервис «прозрачный бизнес» не обновлялся. При этом, последние уплаченные налоги покрывают начисление 2023 года и составляют 13, 9 миллиона рублей.
Суды и скандалы
До катастрофы под Маслянкой ПК «Молоко» успело засветиться в одном экологическом скандале. В мае 2024 года на компанию подал в суд Росприроднадзор. Сумма иска за причиненный природе ущерб составляла 338,9 миллиона рублей. Молочный гигант пытался оспорить претензии госструктуры, однако уже в сентябре суд принял решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме.
Новое обвинение в адрес ПК "Молоко" выдвинуто Россельхознадзором по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. После проведенной проверки ведомство передало материалы в прокуратуру региона и Росприроднадзор.
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