10 апреля 2025

Госорганы взялись за молочного гиганта тюменского олигарха

Россельхознадзор обвиняет тюменскую ПК «Молоко» в разливе нечистот под Маслянкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Поле между Маслянкой и Киндером оказалось завалено отходами с молочной фермы
Поле между Маслянкой и Киндером оказалось завалено отходами с молочной фермы Фото:

Россельхознадзор установил взаимосвязь между разливом коровьих фекалий и молочной фермой ПК «Молоко» в районе деревень Маслянка и Киндер Нижнетавдинского района Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ведомства.

«Мы провели выездное обследование. Установлены факты складирования навоза на поверхности земли вблизи предприятия по содержанию и разведению крупного рогатого скота ООО „Производственная компания „Молоко“ рядом с деревней Маслянка и селом Киндер Нижнетавдинского района Тюменской области“, — пояснили в Россельхознадзоре.

В настоящий момент все собранные на месте экологической катастрофы материалы переданы в Росприроднадзор и региональную прокуратуру. Решается вопрос о полноценной внеплановой проверке, которая поможет определить необходимые меры воздействия на предприятие.

Жители деревни Маслянка опубликовали в социальных сетях жалобу на молочную ферму 30 марта. Выяснилось, что ферма в соседней деревне «Киндер» связана с агродивизионом холдинга «Арсиб» олигарха Самвела Степаняна. Изначально, по данным официального сайта «Арсиб», ферма входила в состав компании «Тюменьмолоко», однако теперь этот актив принадлежит ПК «Молоко», которая также через соучредителей связана со скандальным холдингом.

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Россельхознадзор установил взаимосвязь между разливом коровьих фекалий и молочной фермой ПК «Молоко» в районе деревень Маслянка и Киндер Нижнетавдинского района Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ведомства. «Мы провели выездное обследование. Установлены факты складирования навоза на поверхности земли вблизи предприятия по содержанию и разведению крупного рогатого скота ООО „Производственная компания „Молоко“ рядом с деревней Маслянка и селом Киндер Нижнетавдинского района Тюменской области“, — пояснили в Россельхознадзоре. В настоящий момент все собранные на месте экологической катастрофы материалы переданы в Росприроднадзор и региональную прокуратуру. Решается вопрос о полноценной внеплановой проверке, которая поможет определить необходимые меры воздействия на предприятие. Жители деревни Маслянка опубликовали в социальных сетях жалобу на молочную ферму 30 марта. Выяснилось, что ферма в соседней деревне «Киндер» связана с агродивизионом холдинга «Арсиб» олигарха Самвела Степаняна. Изначально, по данным официального сайта «Арсиб», ферма входила в состав компании «Тюменьмолоко», однако теперь этот актив принадлежит ПК «Молоко», которая также через соучредителей связана со скандальным холдингом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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