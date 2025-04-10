Госорганы взялись за молочного гиганта тюменского олигарха

Россельхознадзор установил взаимосвязь между разливом коровьих фекалий и молочной фермой ПК «Молоко» в районе деревень Маслянка и Киндер Нижнетавдинского района Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ведомства.
«Мы провели выездное обследование. Установлены факты складирования навоза на поверхности земли вблизи предприятия по содержанию и разведению крупного рогатого скота ООО „Производственная компания „Молоко“ рядом с деревней Маслянка и селом Киндер Нижнетавдинского района Тюменской области“, — пояснили в Россельхознадзоре.
В настоящий момент все собранные на месте экологической катастрофы материалы переданы в Росприроднадзор и региональную прокуратуру. Решается вопрос о полноценной внеплановой проверке, которая поможет определить необходимые меры воздействия на предприятие.
Жители деревни Маслянка опубликовали в социальных сетях жалобу на молочную ферму 30 марта. Выяснилось, что ферма в соседней деревне «Киндер» связана с агродивизионом холдинга «Арсиб» олигарха Самвела Степаняна. Изначально, по данным официального сайта «Арсиб», ферма входила в состав компании «Тюменьмолоко», однако теперь этот актив принадлежит ПК «Молоко», которая также через соучредителей связана со скандальным холдингом.
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