«Восхищались, вдохновлялись»: поклонники Паши Техника проводили рэпера в последний путь

Прощание с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) проходит в Москве возле храма Апостолов Петра и Павла в Лефортово. Артист скончался 5 апреля 2025 года, незадолго до этого его госпитализировали на острове Пхукет из-за отравления запрещенными веществами. Позднее это привело к развитию пневмонии и музыканта ввели в искусственную кому. Что о Паше Технике рассказали его поклонники во время церемонии прощания и кто виноват в его смерти — в материале URA.RU.
Люди прощаются с ним, потому что любили и восхищались: заявления фанатов
Люди его искренне любили
В Москве перед храмом собралась огромная толпа молодых людей, желающая проститься с артистом. Поклонники Паши Техника, несмотря на его не самый здоровый образ жизни, а в какой то степени даже и аморальный, искренне восхищались честностью и открытостью музыканта, а также отмечали его харизму.
«Я думаю, люди пришли проститься с ним, потому что любили, слушали, восхищались, вдохновлялись им. Как не проводить легенду в последний путь», — рассказал фанат по имени Михаэль корреспонденту URA.RU. Другой поклонник музыканта, Роман Талкилин, сообщил, что лично знал Пашу Техника и много раз встречался с ним. Он мало знаком с творчеством артиста, но как человек он являлся воплощением лидерских качеств.
Такого человека потеряли...
Еще одна почитательница музыканта Алена Конышева рассказала, что для нее Техник был открытым и честным человеком. Он смело заявлял миру о своих желаниях. Кроме того, музыкант TERYCORE (Александр Терешин) сообщил, что планировал с рэпером много совместных работ, а сам артист поддерживал молодых талантов.
"Последний раз мы с ним общались месяц назад и никто не ожидал, что так случится. Сегодня я здесь, чтобы проводить его в последний путь. Очень грустно, что такого человека потеряли. Он был добрым, отзывчивым, всегда шел на контакт. Несмотря на то, что он был в андеграунде, его знала вся Россия. Он всегда поддерживал молодых артистов, мог с ними пообщаться", — рассказал Терешин корреспонденту URA.RU.
При этом Александр Терешин в ответ на вопрос о том, создал ли Паша Техник свою главную композицию, отметил, что рэпер написал все, что мог, раз его знает вся Россия. При этом у него все было впереди, но мог сделать больше для российского рэпа и андеграунда.
Не только хороший человек, но и талантливый музыкант
Другой поклонник музыканта, который не назвал своего имени, добавил, что Техник был смешным и хорошим человеком. А о смысле его композиций лучше не знать широкой публике. По словам мужчины, это большая потеря для индустрии рэпа в РФ.
Кроме того, еще одна поклонница Мишель Селезнева рассказала, что в сентябре 2024 года участвовала в музыкальном шоу, где Паша Техник вступил в качестве жюри. У женщины остались только положительные воспоминания о нем, как о человеке и талантливом музыканте. «У меня остались очень хорошие, положительные впечатления об этом человеке. Во-первых, хочу сказать, что он был очень хорошим в душе, искренним, добрым человеком и это показывает количество людей, которые сегодня пришли с ним попрощаться», — заявила Мишель Селезнева.
Кто виноват в смерти Паши Техника
Критика тайцев и благодарность Собчак
Директор артиста Никиты Джигурды, организатор концертов на Пхукете Екатерина Арман сообщила, что они вместе с экс-женой музыканта Евой Карицкой (Карина Мельничук) неделю провели в больнице рядом с рэпером. По ее словам, находиться в тайской больнице — отвратительно: нет кондиционеров, полуубитые тайцы, а врачи не идут навстречу, поэтому приходилось много договариваться с ними. В этом деле она выразила благодарность российскому генконсульству в Таиланде и журналистке Ксении Собчак.
По словам Арман, врачи в больнице на Пхукете спросили у нее, реанимировать ли Техника, если случится трагедия, или нет. Позже, 4 апреля в 21:00 по местному времени Екатерина Арман и Ева Карицкая уехали из больницы, а 5 апреля в 01:30 Техник скончался.
В смерти Техника виноваты двое
Карицкая сообщала, что к трагедии причастны два человека — новая девушка рэпера и некий Эдуард, который продавал звезде запрещенные вещества на Пхукете. Арман отметила, что лично знакома с Эдуардом и он является неприятным человеком. Она обвиниола мужчину в смерти Паши Техника. В качестве примера девушка привела концерт Джигурды на острове, когда Эдуард поднялся к певцу на сцену и надел на него кепку с рекламой наркотиков. При этом, взаимодействуя с российским рэпером, возможный виновник его смерти знал, что тот закодирован от опиатов (наркотические алкалоиды опиума — прим. URA.RU), но все равно привозил артисту наркотики.
"Это [Эдуард] хитрый жук. Он прекрасно знал, что Паша был закодирован от опиатов. При этом он встретил Пашу в аэропорту и пил кратон. Кратон — это опиат. Да, он разрешен, стоит 100 рублей за бутылку. У Паши была кодировка, Эдуард это ему привез", — рассказала Екатерина Арман корреспонденту URA.RU.
Пашу можно было спасти
Однако, некоторое источники заявляют, что Эдуард не виновен в смерти рэпера и на Пхукете есть другой человек, который причастен к этому. В ответ на это Арман сообщила, что в этом виноваты только последняя возлюбленная артиста, Кристина, и Эдуард.
«Его надо было сразу госпитализировать в больницу, а не вызывать врачей с капельницей. Мы уже выяснили, что [домой к Технику] приезжала русская девушка, которая на Пхукете нелегально занимается капельницами, их делают русским наркоманам. Два дня его [Техника] капали, у него уже был инфаркт. Это открытая информация. Его нужно было сразу вести в больницу, они потеряли много дней, они в этом виноваты. Особенно Эдуард, который всю жизнь употребляет», — заключила директор Джигурды.
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