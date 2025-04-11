Киеву пообещали 21 млрд евро на военные нужды

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Партнеры обещают Киеву новое оружие, несмотря на переговоры о мире
Партнеры обещают Киеву новое оружие, несмотря на переговоры о мире Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина может получить новую военную помощь на 21 млрд евро. Такое решение приняли члены контактной группы по Украине, заявил глава минобороны Великобритании Джон Хили.

Очередное заседание контактной группы по Украине под председательством Великобритании и Германии проходит 11 апреля в Брюсселе. «Сумма новых обязательств... превышает 21 миллиард евро», — сказал Хили на пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что Британия и Германия поставят Украине дроны и вооружение на 450 миллионов фунтов стерлингов, сообщает «Ридус». В частности, Лондон готов в ближайшее время потратить 350 миллионов фунтов. В пакет помощи войдут радарные системы, противотанковые мины и сотни тысяч дронов.

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Украина может получить новую военную помощь на 21 млрд евро. Такое решение приняли члены контактной группы по Украине, заявил глава минобороны Великобритании Джон Хили. Очередное заседание контактной группы по Украине под председательством Великобритании и Германии проходит 11 апреля в Брюсселе. «Сумма новых обязательств... превышает 21 миллиард евро», — сказал Хили на пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости. Ранее стало известно, что Британия и Германия поставят Украине дроны и вооружение на 450 миллионов фунтов стерлингов, сообщает «Ридус». В частности, Лондон готов в ближайшее время потратить 350 миллионов фунтов. В пакет помощи войдут радарные системы, противотанковые мины и сотни тысяч дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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