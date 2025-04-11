В зоне СВО пропал свердловский священник

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Иеромонах Аркадий регулярно посещает зону СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации на Украине пропал насельник Свято-Николаевского верхотурского мужского монастыря в Свердловской области иеромонах Аркадий (Абатуров). Об этом URA.RU сообщил настоятель кафедрального собора в честь Преображения Господня иерей Симеон Шестаков.

«Об этом я узнал от общих знакомых. К сожалению, подробности [пропажи] мне не известны», — сказал Шестаков.

Иеромонах Аркадий часто ездил в зону СВО. Там он духовно поддерживал раненых солдат.

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В зоне спецоперации на Украине пропал насельник Свято-Николаевского верхотурского мужского монастыря в Свердловской области иеромонах Аркадий (Абатуров). Об этом URA.RU сообщил настоятель кафедрального собора в честь Преображения Господня иерей Симеон Шестаков. «Об этом я узнал от общих знакомых. К сожалению, подробности [пропажи] мне не известны», — сказал Шестаков. Иеромонах Аркадий часто ездил в зону СВО. Там он духовно поддерживал раненых солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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