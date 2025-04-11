В зоне СВО пропал свердловский священник

Иеромонах Аркадий регулярно посещает зону СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне спецоперации на Украине пропал насельник Свято-Николаевского верхотурского мужского монастыря в Свердловской области иеромонах Аркадий (Абатуров). Об этом URA.RU сообщил настоятель кафедрального собора в честь Преображения Господня иерей Симеон Шестаков.
«Об этом я узнал от общих знакомых. К сожалению, подробности [пропажи] мне не известны», — сказал Шестаков.
Иеромонах Аркадий часто ездил в зону СВО. Там он духовно поддерживал раненых солдат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!