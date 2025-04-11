Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище

Фанаты рэпера попрощались с артистом
новость из сюжетаПохороны Паши Техника
В Москве завершились похороны рэпера Павла Ивлева (Паши Техника). Его похоронили на Николо-Архангельском кладбище столицы. Артист скончался 4 апреля в больнице на Пхукете, по предварительной информации, от легочной инфекции. URA.RU ведет трансляцию с места прощания и похорон музыканта.
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