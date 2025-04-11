В Москве проходит прощание с Пашей Техником: онлайн-трансляция

Сегодня, 11 апреля, в Москве началось прощание с рэпером Пашей Техником (настоящая фамилия Ивлев). Оно проходит в храме Петра и Павла в Лефортово с 10:00 по московскому времени. Музыкант умер 4 апреля в больнице на Пхукете. Ему было 40 лет. О церемонии прощания с артистом — в онлайн-трансляции URA.RU.
14:43 Прощание началось в 12:00 по московскому времени
14:53 Telegram-канал Shot пишет, что ОМОН прибыл к храму. Родственники музыканта просят толпу успокоиться, ведь число поклонников превысило тысячу. Подростки стараются забраться на возвышенности для лучшего обзора.
14:59 Из-за толпы поклонников было перекрыто движение на Солдатской улице
15:07 Бывшая жена Ева Карицкая (Карина Мельничук) прибыла на место прощание около 12:15. Девушка освещала последние дни репера, а после его смерти дала эксклюзивное интервью Ксении Собчак. В нем Ева вспоминала трогательные моменты с Павлом, рассказывала о наркотической зависимости бывшего мужа и назвала возможных причастных к его смерти.
15:09 Близкие Паши Техника уже находятся внутри храма Петра и Павла. Корреспондент URA.RU сообщил, что мама рэпера была очень эмоциональна на прощании с сыном.
15:14 Полиция задержала друга Паши Техника Максима Урядова. По предварительным данным, он запускал дрон над толпой. Мужчина опубликовал «кружочек» из автозака. Урядов является основателем проекта «Выжившие», который, в том числе собирал деньги на лечение Техника, а сейчас снимает фильм про его последние дни.
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