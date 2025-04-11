Курганские бойцы СВО впервые участвовали в чемпионате «Абилимпикс». Фото

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Особенностью чемпионата в этом году стало участие бойцов СВО
Особенностью чемпионата в этом году стало участие бойцов СВО Фото:

В Курганской области состоялся десятый юбилейный чемпионат «Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Особенностью этого года стало участие бойцов СВО, сообщает вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев в своем tg-канале.

Награждение участников СВО
Награждение участников СВО
Фото:

«В этом году в соревнованиях впервые участвовали бойцы СВО. Это показывает, что они готовы проявлять себя не только на полях сражений, но и в гражданской жизни, развивать свои навыки и знания, становиться примером для других», — пишет Алексеев.

Чемпионат «Абилимпикс» в Курганской области традиционно поддерживает людей с ограниченными возможностями, предоставляя платформу для демонстрации и развития их профессиональных навыков. Например, стартовал чемпионат по медицинскому и социальному уходу. Курганские медики соревнуются по компетенции «Медицинский и социальный уход» для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

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В Курганской области состоялся десятый юбилейный чемпионат «Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Особенностью этого года стало участие бойцов СВО, сообщает вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев в своем tg-канале. «В этом году в соревнованиях впервые участвовали бойцы СВО. Это показывает, что они готовы проявлять себя не только на полях сражений, но и в гражданской жизни, развивать свои навыки и знания, становиться примером для других», — пишет Алексеев. Чемпионат «Абилимпикс» в Курганской области традиционно поддерживает людей с ограниченными возможностями, предоставляя платформу для демонстрации и развития их профессиональных навыков. Например, стартовал чемпионат по медицинскому и социальному уходу. Курганские медики соревнуются по компетенции «Медицинский и социальный уход» для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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