В Курганской области состоялся десятый юбилейный чемпионат «Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Особенностью этого года стало участие бойцов СВО, сообщает вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев в своем tg-канале.
«В этом году в соревнованиях впервые участвовали бойцы СВО. Это показывает, что они готовы проявлять себя не только на полях сражений, но и в гражданской жизни, развивать свои навыки и знания, становиться примером для других», — пишет Алексеев.
Чемпионат «Абилимпикс» в Курганской области традиционно поддерживает людей с ограниченными возможностями, предоставляя платформу для демонстрации и развития их профессиональных навыков. Например, стартовал чемпионат по медицинскому и социальному уходу. Курганские медики соревнуются по компетенции «Медицинский и социальный уход» для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
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