Патрушев назвал отвратительной идею Эстонии топить чужие суда

Помощник президента России Николай Патрушев осудил решение Эстонии топить в Балтийском море чужие суда, вызывающие подозрения. Такую идею он назвал «отвратительной».
«Это решение Эстонии „отвратительно“», — заявил Патрушев. Его слова приводит РИА Новости. Он также выразил мнение, что за решениями Эстонии стоит другая страна или организация. В качестве примера он привел Великобританию.
По словам Патрушева, для начала нужно понять ситуацию и получить более подробную информацию для разработки стратегии противодействия. В то же время помощник президента РФ уточнил, что вопросы, связанные с действиями Эстонии на Балтике, не будут включены в повестку предстоящего совещания по развитию Военно-морского флота РФ, которое проведет российский лидер Владимир Путин.
Ранее парламент Эстонии принял законопроект, позволяющий силам обороны и ВМС применять силу к судам, подозреваемым в угрозе подводным кабелям и инфраструктуре страны, вплоть до их уничтожения. Об этом сообщал портал ERR.
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