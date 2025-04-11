Патрушев назвал отвратительной идею Эстонии топить чужие суда

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Патрушев предположил, что поддерживать Таллин в его идее с судами может Великобритания
Патрушев предположил, что поддерживать Таллин в его идее с судами может Великобритания Фото:

Помощник президента России Николай Патрушев осудил решение Эстонии топить в Балтийском море чужие суда, вызывающие подозрения. Такую идею он назвал «отвратительной».

«Это решение Эстонии „отвратительно“», — заявил Патрушев. Его слова приводит РИА Новости. Он также выразил мнение, что за решениями Эстонии стоит другая страна или организация. В качестве примера он привел Великобританию.

По словам Патрушева, для начала нужно понять ситуацию и получить более подробную информацию для разработки стратегии противодействия. В то же время помощник президента РФ уточнил, что вопросы, связанные с действиями Эстонии на Балтике, не будут включены в повестку предстоящего совещания по развитию Военно-морского флота РФ, которое проведет российский лидер Владимир Путин.

Ранее парламент Эстонии принял законопроект, позволяющий силам обороны и ВМС применять силу к судам, подозреваемым в угрозе подводным кабелям и инфраструктуре страны, вплоть до их уничтожения. Об этом сообщал портал ERR. 

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Помощник президента России Николай Патрушев осудил решение Эстонии топить в Балтийском море чужие суда, вызывающие подозрения. Такую идею он назвал «отвратительной». «Это решение Эстонии „отвратительно“», — заявил Патрушев. Его слова приводит РИА Новости. Он также выразил мнение, что за решениями Эстонии стоит другая страна или организация. В качестве примера он привел Великобританию. По словам Патрушева, для начала нужно понять ситуацию и получить более подробную информацию для разработки стратегии противодействия. В то же время помощник президента РФ уточнил, что вопросы, связанные с действиями Эстонии на Балтике, не будут включены в повестку предстоящего совещания по развитию Военно-морского флота РФ, которое проведет российский лидер Владимир Путин. Ранее парламент Эстонии принял законопроект, позволяющий силам обороны и ВМС применять силу к судам, подозреваемым в угрозе подводным кабелям и инфраструктуре страны, вплоть до их уничтожения. Об этом сообщал портал ERR. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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