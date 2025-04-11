Депутат, покинувший тюменскую ЛДПР, вступил в ЕР и заявился на выборы

Экс-глава тюменского районного отделения ЛДПР пошел на выборы от «Единой России»
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На праймериз «Единой России» в Тюмени заявился экс-координатор районного отделения ЛДПР
На праймериз «Единой России» в Тюмени заявился экс-координатор районного отделения ЛДПР Фото:

На предварительное голосование «Единой России» заявился бывший координатор отделения ЛДПР по Нижнетавдинскому району (Тюменская область), сельский депутат Николай Бакланов. Политик решил выдвинуться на праймериз сразу в две муниципальные думы. Информация о Бакланове размещена на сайте партийного голосования ЕР.

«Бакланов Николай Николаевич. Член партии. Дополнительные выборы депутатов Тюменской городской думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам №10 и №12. <...> Выборы депутатов думы Тюменского муниципального района», — указано на странице политика на сайте ПГ ЕР.

Николай Бакланов покинул ЛДПР год назад, он является депутатом Тюневского сельского поселения в Нижнетавдинском районе. При одобрении областным парламентом новых законопроектов, подразумевающих ликвидацию сельских дум, Бакланов останется без мандата. Последние 10 лет он участвовал в выборах от либерал-демократов.

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На предварительное голосование «Единой России» заявился бывший координатор отделения ЛДПР по Нижнетавдинскому району (Тюменская область), сельский депутат Николай Бакланов. Политик решил выдвинуться на праймериз сразу в две муниципальные думы. Информация о Бакланове размещена на сайте партийного голосования ЕР. «Бакланов Николай Николаевич. Член партии. Дополнительные выборы депутатов Тюменской городской думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам №10 и №12. <...> Выборы депутатов думы Тюменского муниципального района», — указано на странице политика на сайте ПГ ЕР. Николай Бакланов покинул ЛДПР год назад, он является депутатом Тюневского сельского поселения в Нижнетавдинском районе. При одобрении областным парламентом новых законопроектов, подразумевающих ликвидацию сельских дум, Бакланов останется без мандата. Последние 10 лет он участвовал в выборах от либерал-демократов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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