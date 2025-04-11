Германия в настоящее время не может предоставить Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, так как ожидает поставок новых систем от производителя (США). Об этом сообщил и.о. министра обороны Германии Борис Писториус.
«На данный момент мы не можем предоставить больше, поскольку ждем поставок от Raytheon в ближайшие годы, которые начнутся только в 2027 году, если я правильно помню», — заявил Писториус в Брюсселе после заседания контактной группы по поставкам оружия на Украину. Его слова приводит РИА Новости. Он также напомнил, что Берлин уже предоставил Киеву четыре полноценные системы Patriot.
Германия является одним из крупнейших поставщиков вооружений для Вооруженных сил Украины, уступая только Соединенным Штатам. С начала конфликта на Украине страна предоставила Киеву помощь на общую сумму около 44 миллиардов евро, включая различные виды вооружений и техники. В России неоднократно говорили, что поставки техники НАТО только усугубляют конфликт, и никак не способствует его мирному урегулированию.
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